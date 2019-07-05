世紀鋼構回填營建廢棄物阻斷農水路　受淹水民眾高舉白條抗議

▲民眾高舉白條抗議股票上市公司世紀鋼構回填營建廢土阻斷農水路,害他們飽受淹水之苦。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

針對股票上市公司世紀鋼構公司擴大廠區，將原本數萬坪低窪農地非法回填營建廢棄物成二樓高，並堆放大量鋼材，不但破壞了原有農路和排水系統，更造成金湖里、廣興里居數百戶飽受淹水之苦，桃園市議員歐炳辰5日率領近百位民眾高舉白條高喊抗議，強烈要求市府相關單位必須責成世紀限期恢復農水路原來樣貌，以維民眾生命財安全。

▲▼世紀非法將低窪農填回填營建廢土成10多公尺高地並堆放鋼材。（圖／記者楊熾興攝）

歐炳辰表示，世紀鋼構公司以合法掩護非法大量回填營建廢土擴建廠區，阻斷原有農路和水路，也是造成2012年612及今年517中山路一段和附近住戶淹水的元凶，在民眾多次陳情委託下，他特別邀集市府水務局、環保局、農業局、地政局等單位前來會勘並解決。

▲市議員歐炳辰要求市府有關單位限期世紀恢復原有樣貌。（圖／記者楊熾興攝）

歐炳辰5日率領近百位民眾高舉「世紀鋼鐵回填建廢棄物中斷水路道路」「世紀鋼鐵製造噪音空污利己害人影響居安」白布條前往世紀鋼構回填廠區抗議，他們發現原有排水溝幾乎遭回填掩埋，難怪一下雨就會淹水，原本廣大數萬坪低窪農地也都以營建廢物回填成10幾公尺的高地，表面再覆上柏油來掩人耳目，這種以合法掩護大膽非法行徑令人驚訝，歐炳辰當下指示陪同的水務局、環保局、農業局、地政局等人員紀錄並調閱空照圖，依相關法令處罰及要求世紀恢復原有樣貌和清除堆積在農地上的營建廢土，他會逐一列管追蹤。

歐炳辰說，世紀危害地方非常嚴重，隨廠區不斷的擴大，所造成的道路和排水系統破壞也更大，同時廠區運作時所產生噪音、空污更危及週遭居民生活起居，這種利己損人的壞鄰居不要也吧！