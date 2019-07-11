Facebook強化影音服務　未來也能「斗內」創作者

▲Facebook針對影片服務發表四項新功能。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

隨著科技愈來愈發達，網路紅人也愈來愈多，許多網紅喜歡以拍影片的方式和網友互動，過去Google旗下的影音平台Youtube是這些人的首選，但據外媒報導，社群平台龍頭Facebook有意打破這樣的模式。

綜合外電報導，Facebook正在為影片創作者提供更多產品服務，希望能透過新工具來吸引影片創作者進入其平台。目前Facebook旗下的影音平台為Facebook Watch，6月時，Facebook宣稱Facebook Watch每月觀看一分鐘的用戶數量超過7.2億，看似成績不錯，但與Youtube的每月19億用戶使用數量相比，還是差一大截。

因此，Facebook近期在美國加州舉辦的「Facebook Creator Day」活動上公布一系列針對影片服務提供的新功能，主要有以下四項新功能：

1.Facebook將增加新的廣告選項，讓影片創作者可以自己選擇廣告顯示方式，像是在影片開始前投放廣告，讓觀眾的觀影過程不會被打斷。

2.Facebook為了讓創作者能更直接從粉絲方面獲利，將推出「粉絲訂閱」計畫，讓觀眾每月向創作者支付固定金額，創作者則向這些粉絲提供獨家內容和其他回饋。

3.Facebook也將更新其「Brand Collabs Manager」，讓廣告商找到適合其品牌內容投放的創作者。

4.Facebook也正在測試Facebook Stars服務的擴展，觀眾可以以1.40美元價格購買100個星星，並在觀看直播影片時「斗內」給創作者，據了解，創作者美獲得一顆星星，就能獲得1分美元的獲利。