蘋果在上海啟動「加速器」協助開發app　以擴大中國服務業務

▲iPhone。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

蘋果公司（AAPL-US）9日在上海啟動新計畫（accelerator），協助中國開發者開發新的應用程式，藉此擴大中國服務業務發展。目前，在蘋果平台上，有超過250萬的開發者來自包括台灣、香港和中國大陸的大中華地區。

蘋果大中華區董事總經理葛越表示，位於上海浦東的蘋果設計開發加速器（accelerator），是中國第一家、全球第二家，預計全年將會接待5000名開發者。此外，公司將定期為開發者舉辦講座、研討會以及網路會議，為磨練他們的應用程式開發技能，並提升到全新層次。

▲設計開發加速器設有一對一諮詢時段，讓開發者和Apple專家直接交流。（圖／翻攝蘋果官網，下同）



蘋果大中華區開發者關係主管謝恩偉指出，「中國的開發者在App Store上推出的一些最受歡迎的應用程式引領全球，我們很榮幸能為他們提供這些額外的支援。我們在此所看到的創新，無論是教育、健康還是娛樂等，都精彩非凡，我們迫不及待想看看這些才華橫溢的開發者接下來所推出的大作。」

目前蘋果iPhone在全球銷量放緩，尤其大中華地區陷入困局，蘋果執行長庫克（Tim Cook）正帶領蘋果公司逐步轉型，將服務做為後續發展的重心，由應用程式、媒體及其他軟體開發中獲得營收。

據了解，位於上海的加速器平台將作為一個交流中心，包括iOS、iPadOS、watchOS、macOS和tvOS在內的各個平台、各類規模的開發者，以將app社群的其他成員聚集在一起。蘋果表示，自2010年於中國推出App Store以來，大中華區開發者透過在iPhone和其他Apple設備上，針對全球用戶銷售所賺取的營收已超過2000億元人民幣，其中僅過去一年的佔比就達30%以上。