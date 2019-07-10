亞太創新資費再出招　「好新先」合約首月免違約金

▲亞太電信打出了「合約首月免違約金」資費方案。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

繼本月8日亞太電信推出11元限量免綁約方案後，今（10）日再出招，推出「好新先」資費方案；此一單門號12期方案除了4G上網享21Mbps吃到飽、網內互打免費、網外及市話免費300分鐘優惠外，最大的特色就是合約首月免違約金，提供長達1個月的使用鑑賞期，首月內改變心意都可退租。

亞太電信在觀察台灣各大論壇中的電信資費討論區發現，最多消費者討論的議題，就是資費與訊號。4G訊號基於頻段及電波之物理特性，受到相當多包含地形及使用人數等因素影響，縱使訊號極佳的地點，也可能因為各種因素造成上網卡卡的現象。

亞太電信表示，雖然門市已提供7日體驗卡供消費者試用，但據亞太內部統計資料指出，僅有不到1成的用戶曾申辦7日體驗卡，顯見多數消費者雖然在意收訊，但是如果資費足夠優惠，仍可吸引相當多消費者申辦。

多數的消費者並未在合約申辦前充分試用體驗，如消費者想在生活圈內充分試用，往往7日仍無法充分體驗；此外，因資費優惠而申辦的消費者，如未確認自身生活圈的涵蓋，很容易成為客訴的案件。此次推出的「好新先296」單門號12期方案，就是提供從未申辦過亞太電信的消費者，透過本方案，可以在更充裕的時間內仔細鑑賞、體驗。