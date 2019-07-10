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A4大小能承受20輛汽車壓力　陸研製世界最大火箭分離氣囊

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▲長征五號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

▲長征五號運載火箭。（圖／翻攝自中國運載火箭技術研究院官網）

記者馬叔安／綜合報導

中國航天科技集團於近日完成「超長大口徑高耐壓氣囊預驗收試驗」，這意味著世界最大、耐壓最強的火箭分離氣囊研製成功。所謂的分離氣囊，是用於運載火箭整流罩縱向分離的火工品，新研製的分離氣囊與當前運載火箭應用的氣囊相比，長度提高了5倍，口徑增長了2倍，耐壓壓力提升了3倍。

《科技日報》報導，項目研製負責人胡振興介紹，分離氣囊就像一根細長的腰帶，繫在兩個整流罩半罩中間。氣囊呈管狀，內裝火工品，在火箭飛行過程中，氣囊是扁的，被兩個整流罩半罩緊緊壓合；在執行整流罩分離動作時，內部火工品爆炸使氣囊鼓起來，撐開連接結構、釋放出衛星。

▲大陸研製世界目前最大火箭分離氣囊，圖為氣囊分離裝置。（圖／翻攝自中國科技網）

▲大陸研製世界目前最大火箭分離氣囊，圖為氣囊分離裝置。（圖／翻攝自中國科技網）

報導指出，未來重型運載火箭整流罩尺寸大、質量重，兩個整流罩半罩合起來之後，中間的分離氣囊需提供很大的壓力、扛得住兩個巨大整流罩的分離力。

為了能發揮上述的功能，氣囊的尺寸要大，並且夠堅固，因此研製過程中，必須突破氣囊的穩定製備技術，和選材與編織技術等瓶頸。報導指出，如今的技術能做到1張A4紙大小的分離氣囊，能承受20輛2噸重汽車的壓力。

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關鍵字：火箭分離氣囊,運載火箭

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