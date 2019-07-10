台南狼師遭控20年性侵26學生　監委申請調查

▲受害者控訴，狼師橫行校園20年。（資料照／記者崔至雲攝）

記者楊亞璇／台北報導

台南張姓國小男教師，被人本教育基金會踢爆性侵國小女學生近20年，受害學生遍及曾任教的2所國小，竟發現12名受害人，學校知情卻未積極處理，台南市教育局初步調查計有26人受害，引起社會輿論撻伐，監察委員高鳳仙申請自動調查。

高鳳仙表示，本案共有多少學生受害？胡姓家長於89年間舉發張姓導師涉嫌猥褻3名女學生，當時校長是否已知張師涉嫌猥褻女學生？當時相關規定及處理情形為何？是否僅要求張師轉校？

高鳳仙指出，張師轉至第二間國小後，是否持續有性騷擾、猥褻，甚至性侵害女學生行為？何以遲至108年始解聘張師肇致81年迄今有多名女學生持續受害？本案相關人員是否確有隱匿情事而應負行政違失責任？又為避免憾事一再發生，主管機關教育部有無建立完善處理機制？將深入調查，追究責任。

人本教育基金會日前踢爆，該名國小導師平時樂於協助學校行政，常在學校舉辦的活動擔任攝影工作，在班上則會請學生吃東西，將照片燒成光碟片送家長作紀念，甚至免費課後輔導，深深獲得家長的信任；他也常受邀到其他學校分享投影教學技術，有老師稱讚他是「教育界的美麗風景」。

不過，基金會指出，該名曾獲「20年資深優良教師獎」的老師於今年3月底被爆性侵女學生長達2年，基金會工作人員認為案情不單純，經過3個月的追查找到10多名受害人，得知其犯行長達20年，並橫跨2校，且學校早在18年前就知道，卻沒有通報、解聘。