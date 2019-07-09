蔡英文署名「台灣總統」　國民黨立院黨團要她退出中華民國選舉

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

宜蘭市將與洛克維爾市簽約締結為姐妹市，據宜蘭市公所提供的總統賀文，內容由總統蔡英文親簽，但署名為「台灣總統」。對此，國民黨立法院黨團9日召開記者會，譴責蔡英文大搞小動作，心中只有台灣國，根本就沒有中華民國，呼籲蔡英文退出「中華民國總統」的連任選舉。

事實上，針對蔡英文在文件上署名「台灣總統」，總統府已經在8日表示，這件賀文是由宜蘭市公所準備，並請總統簽署，至於總統府一般的正式文書，皆是使用「President Republic of China（Taiwan）」。

▲蔡英文簽署的一份賀文，署名為「台灣總統」引起討論。（圖／宜蘭市公所提供）



總統府強調，稱呼問題在2016年訪問巴拿馬的時候就有被討論過，當時蔡英文說2300萬人選出來的總統，稱呼台灣的總統並不為過，而這也是國際上很多人、很多媒體對我國家元首的稱呼，不需要做政治的解讀。

不過，國民黨團在9日依舊召開記者會質疑蔡英文擅改國號，總召曾銘宗抨擊，國家的國旗、國號、國歌代表國家主權的象徵，但是蔡英文主政這3年多來，在公開場合中，常用「這個國家」來稱呼中華民國，尤其是對外簽署文件時，竟然用「台灣總統」稱呼自己，而不是用中華民國總統，強烈質疑蔡英文欲以「台灣國」取代中華民國。

曾銘宗表示，我國的總統自行變更國號，既然不承認自己是中華民國總統，根本就沒有資格再參選2020總統選舉，「呼籲蔡英文出面向國人道歉，同時退出總統選舉」，而總統府、外交部也應對全國人說清楚、講明白，並請監察院立案進行調查。

立委賴士葆指出，蔡英文用台灣總統President of Taiwan（R.O.C.）已經不是第一次，2016年訪問巴拉圭時，就對外宣稱自己是台灣總統，根本就是累犯，而3年前就職時蔡英文還以「維持現狀」欺騙國際社會，宣稱不會是「麻煩製造者」，但卻利用各種機會偷渡「台灣國」，就是實質改變現狀。

賴士葆諷刺，在民進黨完全執政的當下，有種就大膽推動修憲，建立「台灣國」，國民黨團也考慮將在下個會期，提案要求蔡英文到國會報告，說明自己到底是中華民國總統，還是「台灣國」總統。

副書記長林奕華批評，總統府把蔡英文簽署的文件推給地方政府，簡直把自己的國號當作兒戲。林奕華指出，不管蔡英文簽署任何文件的層級為何，《憲法》第35條明文規定，總統對外就是代表中華民國，批評總統府硬拗要外界不要過度政治聯想。

▲國民黨團召開「總統改國名 蔡英文失國格」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書）