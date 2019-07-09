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美歌手馬來西亞被捕　IG討拍「5天人間地獄」慘遭打臉：才22小時

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▲▼美歌手馬來西亞被捕。（圖／翻攝自Instagram／maggielindemann）

▲ 美歌手馬來西亞被捕。（圖／翻攝自Instagram／maggielindemann）

國際中心／綜合報導

美國女歌手瑪姬‧林德曼（Maggie Lindemann）6月赴馬來西亞演出時，因在沒有簽證的狀況下演出被捕，後被遣返回國。她事後在社群媒體上發文向粉絲道歉，還抱怨自己在馬國監獄裡過了5天地獄般的生活。但馬國移民官員反駁道，瑪姬待在監獄裡的時間根本不到24小時。

英國《每日郵報》報導，現年20歲的瑪姬4日在Instagram上發文表示，對日前在吉隆坡觀賞她的演出的歌迷深感抱歉，因為粉絲特地前去看她，卻親眼看到她在舞台上被捕。瑪姬寫道，「基於目前無法解釋的原因，我在演出中被逮捕和拘留，接下來的5天被囚禁在一個人間地獄裡。」

然而，吉隆坡移民局局長亞當（Hamidi Adam）指出，有人舉報瑪姬並未依法取得藝人認證便進行演出，她才會被逮捕。亞當向《法新社》說明，「她想在我國表演，就必須申請專業人士通行准證（Professional Visit Pass），但表演團隊並未聽取建議並徑行演出。」

針對瑪姬在IG上的說法，馬國入境事務處負責人達烏德（Datuk Khairul Dzaimee Daud）澄清，她在6月21日晚間9時半左右被捕，隔天晚間7時便獲釋，約在監獄裡待了22小時。達烏德表示，「入境事務處想強調的是，有關該名人士被拘禁5天的說法是虛假且不正確的。」

表演主辦方The Bee將這起烏龍歸咎於一名簽證代辦員，因為他謊稱瑪姬可以照常演出。The Bee聲明指出，「此事件是因簽證代辦員的不當行為所造成。他還誤導表演團隊，宣稱這次演出已經得到相關部門批准，可以繼續進行」；該名代辦員已經因為怠忽職守而被罰款。

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