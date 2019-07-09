南部「下到發霉」雨何時停？專家說話了　彭啟明：7月中下旬可能冒出颱風

▲今晨南部正在下雨中。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

南高屏持續大雨特報！中央氣象局表示，今天（9日）持續在西南風影響下，南部地區降雨仍明顯，容易會有陣雨或雷雨，中部地區也會有局部的降雨，尤其午後配合熱力作用，出現短暫陣雨或雷雨的現象將更明顯。至於中南部雨還會下多久？氣象專家吳德榮指出，下周一（15日）西南季風即將結束，強度減弱、水氣明顯減少。天氣風險公司總經理彭啟明則說，7月中下旬「可能颱風有機會冒起來。」

大雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局指出，今北部及東半部大多為多雲到晴，午後在東北部地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後中部以北山區有局部大雨發生的機率；溫度方面，除南部降雨明顯，高溫約31度外，其他地方普遍在33、34度以上，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫。

▼今晨0時至6時半，降雨集中在彰化以南。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今中南部依舊整天有雨。

氣象局說，周三（10日）、周四（11日）仍在西南風環境內，由於水氣增多，大氣環境有利於對流發展，除南部降雨機率持續偏高，並有局部大雨外，中部出現短暫陣雨或雷雨的區域也會擴大；至於其他地區午後雷雨的現象將轉趨明顯，範圍會從山區擴展至平地，特別是北台灣平地午後也容易聽見下雨的聲音，並且中部以北山區午後易有局部大雨發生。

氣象局預報，周五（12日）至下周一隨著太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，風向仍以西南風為主，中南部持續有局部短暫陣雨，但降雨有機會逐步縮小至沿海地區，並以清晨至上午為主，至於其他地區則為午後雷陣雨的天氣；周五降雨機率山區及平地都高，周六至下周一午後雷雨有機會縮小至山區附近。

氣象局表示，未來一周除容易下雨的南部高溫在31度上下外，其他地方天氣依舊悶熱，高溫普遍都有33、34度以上，尤其花東縱谷、台東南側及大台北容易出現36度以上高溫。

▼北部未來一周高溫上看35度以上。

中南部連日下雨，尤其是南部地區，許多網友直呼「下到好厭世」、「快發霉了」。對此，吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，自木恩颱風4日登陸越南北部減弱後，其外圍的季風低壓向北併入華南的滯留鋒，引發「西南季風」通過台灣，連續給西南部迎風面帶來降雨，至今已是第6天。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下周一晚間8時西南季風即將結束，強度減弱、水氣明顯減少，其前後時間已超過12天，有別於一般的西南風，故以「季風」稱之實不為過。

彭啟明則在「兩分鐘報天氣」提到，大概7月中下旬太平洋高壓西伸，讓海面上的擾動有些發展空間，「所以可能颱風有機會冒起來」，請大家留意。