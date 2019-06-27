基因工程嬰兒、漂浮男人　「超寫實人體雕塑展」巡迴世界來台！

▲「超寫實人體雕塑展」巡迴世界來台！藝術家Zharko Basheski 傳達每個人的形象故事都是從地面出現而開始的。（圖／中正紀念堂提供，下同）

生活中心／台北報導

巡迴世界各地如澳洲、西班牙等皆大受好評的「幾可亂真-超寫實人體雕塑展」即將來台，6月29日起在台北中正紀念堂展出，集結24位國外藝術家、精選31件雕塑作品，觀眾可近距離細看雕塑作品的肌膚紋理、毛髮血管、表情動作等，每一個細節都如此真實，擬真到彷彿是真人般的存在，一個漂浮的男人、一個基因工程的嬰兒、一個高聳的巨人等，許多不可思議的人體呈現，栩栩如生的雕塑已經超越世界的虛擬現實。



▲Sam Jinks的作品老婦溫暖地懷抱嬰兒，彷彿為人生循環寫下終止符。

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超寫實主義是受照相寫實主義啟發，卻走出不同的流派。以照片為基底，搭建原始照片中沒有的現實，實現創作者的幻想，甚至藉由對細節的描寫，探討人類之於生命、虛擬之於現實，透過作品與觀者產生心靈上的交互連結。

展覽共分為五大展區，依不同類型的雕塑作品與藝術家風格分為「人類分身」、「單色人像」、「局部身軀」、「『巨』細靡遺」及「變形寫實」。

此次展出囊括超寫實主義雕塑發展近50年來重要藝術家的創作，超寫實主義的雕塑先鋒Duane Hanson(杜安‧漢森)、澳洲新銳藝術家Ron Mueck(榮‧穆克)、Sam Jinks(山姆‧詹克斯)、雕塑界的生物學家Patricia Piccinin(派翠西亞‧佩奇尼尼)及首位奪下奧斯卡最佳化妝與髮型設計獎的日裔美籍藝術家Kazu Hiro(辻一弘)等。

觀眾透過近距離細看雕塑作品的肌膚紋理、毛髮血管、表情動作等，可以發現每一個姿勢角度，每一個細節都是如此真實，作品擬真到彷彿是真人般的存在，一個漂浮的男人、一個基因工程的嬰兒、一個高聳的巨人等，展覽裡有許多不可思議的人體呈現，栩栩如生的雕塑已經超越世界的虛擬現實，藉由作品也不禁讓人思考及探討社會現象與生活意義等議題。

本展已巡迴世界各地如澳洲、西班牙等地展出，皆大受好評，今年終於來到台灣，作品的氣勢與細膩程度，令人為之驚豔與震撼人心。更多資訊請洽Facebook「超寫實人體雕塑展」查詢。

幾可亂真|超寫實人體雕塑展

地點：中正紀念堂1展廳

期間：6月29日至9月22日

時間：上午9時至下午6時(17:30停止入場)