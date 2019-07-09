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凱特王妃穿衣向來不失手！絕美國宴禮服出自愛牌Alexander McQueen

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凱特王妃的穿搭可以說是自黛安娜王妃之後，英國人民最喜歡，且也很自豪的英國皇室人物之一。六月初美國總統川普到英國訪問，英國舉辦國宴款待川普和美國總統夫人梅蘭妮。除了剛迎接新生兒的哈利王子、梅根夫婦之外，英國皇室的核心成員皆出席。

凱特王妃頭戴黛安娜王妃生前最愛的皇冠「劍橋情人結皇冠Cambridge Lover's Knot Tiara」，身穿Alexander Mcqueen的白色羽毛禮服絕美亮相。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

凱特王妃無論什麼場合，穿衣向來不失手，出席國宴等級，或者頒獎典禮的場合，不難發現凱特王妃很常以Alexander McQueen的禮服，搭配這頂劍橋情人結皇冠，或者是黛安娜王妃傳承的珠寶配件。例如2018年英國舉辦國宴接待荷蘭皇室時，凱特王妃也選擇Alexander McQueen的冰晶藍塔夫綢禮服搭配劍橋情人結皇冠，再配上骨董珍珠項鍊和耳環。2015年凱特王妃同樣穿著Alexander McQueen的冰晶藍蕾絲禮服搭配劍橋情人結皇冠，出席英國年度的外交晚宴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Alexander McQueen自設計師Alexander McQueen逝世後，由得力助手Sarah Burton接手後，一直以來都是凱特王妃的愛牌之一。除了這套Alexander Mcqueen的白色羽毛禮服支之外，凱特王妃還戴著一條藍色腰帶，象徵著她作為皇家維多利亞女王勳章的女爵大十字勳章的角色，這是女王在威廉王子結婚八週年紀念日給予她的榮譽。

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：英國,皇室,王室,凱特王妃,禮服,AlexanderMcqueen,VogueTaiwan

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