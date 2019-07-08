苗栗學子陳芯卉、章羽珊孝行感人　逆境上游獲總統教育獎

▲苗栗縣長徐耀昌接見榮獲「總統教育獎」的章羽珊（右4），和「奮發向上獎」的陳芯卉（右5），並致贈獎狀及獎勵金，以資鼓勵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌，8日接見表揚2019年總統教育獎得主章羽珊、教育部奮發向上獎陳芯卉2位優秀女學生，稱讚她們不僅勇於突破逆境力爭上游，照顧病父的孝行更是散發生命的光輝、感動人心，是所有學子學習表率。

剛從蓬萊國小畢業的賽夏族女孩章羽珊，是苗栗縣2019年唯一的總統教育獎得主，她出身單親家庭，家中經濟僅靠低收入補助支撐，且一肩扛起照顧病父的重擔，並屢次在田徑場上跑出佳績，用樂觀態度克服生命逆境，感動全校師生及部落族人。

即將升上小二的女童陳芯卉先天弱視，同樣來自低收入家庭，母親在縣府以工代賑，芯卉在父親罹癌治療時期，常幫爸爸按摩、清洗灌食針筒，還要幫忙整理家務，但是並未疏於課業及生活常規學習，也常主動伸出援手幫助同學，人緣很好。

▲將升小2的陳芯卉，幫忙照顧罹癌的父親，獲教育部頒贈奮發向上獎，縣長徐耀昌也親自接見鼓勵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府教育處長徐永鴻指出，2019年總統教育獎經教育部從初審推薦的全國352位學生中，評選出161名進入複選，最終有56名學生獲獎，章羽珊上周才北上接受總統頒獎表揚；陳芯卉是受推薦名單中年紀最小的，雖未獲獎，但是表現優異，獲教育部擇優頒給奮發向上獎鼓勵。

徐耀昌指出，2位女孩成長路較其他的孩子坎坷，但都很乖巧懂事，也孝順父母，她們在生活困境中展現堅毅精神及學習的熱情，是全國學生正向學習典範，也期勉她們能以開闊的心胸面對未來社會的各種挑戰，朝夢想前進。

