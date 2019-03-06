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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／大法庭救得了高達八成的司改不滿意度嗎

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▲▼法官，法院，判決，宣判，法庭，無罪推定。（圖／視覺中國）

▲大法庭即將於7月4日正式上路，統一最高法院各庭的法律見解，期盼能提升人民對司法的不信任度。（圖／視覺中國）

據中正大學犯罪研究中心調查指出，不滿意司法改革成效的民眾高達80.9％，僅有21.9％民眾相信法官能公平公正審理案件。如此低迷的司法信任度，箇中原因可能是訴訟制度面使然。即便法官有獨立審判的空間，然若少數以此為名，各吹各的一把號，反而加深司法見解歧異，更令民眾無所適從。

為此，2018年12月7日修正的《法院組織法》第51條之1，增訂「大法庭」以裁判法律爭議，其中，民事大法庭、刑事大法庭之裁定對提案庭提交之案件有拘束力，而大法庭也將在2019年7月4日上路施行。

司法是正義最後一道防線，若法院判決不受信任，那是很危險的事！設置大法庭的原因在於，最高法院為民事訴訟、刑事訴訟的終審機關，各庭就相同事實的法律問題，倘若發生見解歧異，將影響裁判的安定性及可預測性，使下級法院無所適從。因此，司法院參考德國最高法院的「小庭代表制」精神，設置大法庭來統一最高法院各庭的法律見解，就不同庭的歧見作成統一的中間裁定，再交由原審法庭據此作成判決。

可向大法庭提案的，分為最高法院各庭自行提案與當事人聲請提案。自行提案因事由之不同，分為歧異提案與原則重要性法律見解之提案，皆屬於義務提案；而當事人聲請提案則屬於裁量提案，須符合《法院組織法》第51條之1規定的提案種類、範圍及法定程式，否則會被裁定駁回。

至於原則重要性法律見解，是指具有促使法律續造價值，或新興、重大且普遍性的法律問題，有即時、預為統一見解之必要性者（修正條文第51條之3的立法說明），但聽起來似乎過於抽象且不易操作，因此最高檢察署吳巡龍檢察官建議參考《美國聯邦最高法院規則》第10條規定制定規則，認定法律見解是否具有原則重要性時，應參酌下列事項：1.下級法院間之法律見解是否不一致或與第三審先前見解不一致；2.法律見解是否涉及人民之重要權利。筆者除認同外，建議亦得包括當法律見解具有重要公益性或緊急事由。

目前的判例和決議是最高法院統一裁判見解的機制，屬具體個案外的表示意見，非基於審判權所為。大法庭實施後，原來的判例、決議制度未來將走入歷史，但新制度施行的過渡期間怎麼辦？最高法院於2018年12月7日前依法選編的判例，若無裁判全文可資查考者，應停止適用；而未經前項規定停止適用之判例，其效力與未選為判例的最高法院裁判相同。筆者認為，未來對於具原則重要性法律爭議的個案，基於公益立場，建議宜允檢察總長有向大法庭提案的聲請權。又，大法庭容許法官判決書中得公開不同意見書，筆者建議，開庭時可全程錄音且對外公開，除了接受社會檢視，更有助各級法院的法律見解統一，亦可提升民眾的法治素養。

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▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,蘇南,大法庭,判例,決議,最高法院,司法改革,許宗力,中正大學犯罪研究中心

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