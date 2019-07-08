全台首家　美福食集生鮮食材網購可以在超商取貨



▲美福食集生鮮食材網購可以在萊爾富取貨。(圖／美福食集提供)



記者黃士原／台北報導

全台網購的取貨方式，選擇至超商取貨已高達近80%的比例，因此美福食集即日起，成為全台第一家可於萊爾富及全家便利商店到店取貨的生鮮零售超市，滿2500元即可享免運費，從北到南共4,000多家店面可供選擇取貨地點。

美福食集雖然在2016年就成立了線上購物，使顧客方便在家挑選並宅配到府，但仍有許多消費者反應上班時間或恰巧外出導致無法即時收貨，且冷凍商品收貨時，家中常出現冷凍庫冰不下的窘境，因此美福食集即日起可於萊爾富及全家便利商店到店取貨，同時超商也提供冷凍商品可寄放五天期限，除了快速下單、就近取貨，更解決了家中冷凍庫容量不足之煩惱。





▲美福食集生鮮食材網購可以在全家超商也能取貨。(圖／美福食集提供)

美福食集也推出系列優惠活動，7月底前凡美福食集網購至超商取貨皆享免運費優惠；選擇萊爾富到店取貨即日起至8月13日止，於門市取貨成功後，憑美福食集確認簡訊中的兌換pin碼，再享以加價購20元購買中杯冰拿鐵1杯；選擇全家便利商店取貨即日起至7月31日止，於店鋪取貨成功後，憑美福食集確認簡訊中的兌換pin碼，可至全台全家店鋪兌換德傳黑烏龍茶1杯。