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打造韓妞的水潤光澤妝感！超透氣呼吸粉底和寶石光唇釉　台灣買得到

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

韓國彩妝總是吸引我，因為實在太喜歡歐逆般的妝感。每次看韓劇總是眼睛盯著女角的妝容，心想著怎麼可以膚況和妝容都可以這麼好～～好羨慕啊！

韓國彩妝也常帶來很多驚喜，這回接觸了媲美專櫃的韓國超透氣呼吸粉底－BLANBLVN 五色修片皇后粉霜3D乳霜光澤唇釉，光是時尚包裝就足以讓人覺得很生火，黑色和紅色的拼接又帶有一點神祕奢華。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以前底妝總是會追求無暇霧感，但近期我則是愛上了光透潤澤的妝感，韓系的底妝總是能滿足我的需求，遮瑕力又好，輕拍幾下就能打造出乾淨透明肌。這回體驗了BLANBLVN 五色修片皇后粉霜也是不例外，本來以為是氣墊粉霜類的底妝，結果打開包裝讓人覺得少女心爆發！粉底也太美了～有點像咖啡拉花。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我用的這款粉霜色號是羅蘭紫&玫瑰粉，這款跟一般粉霜不太一樣，結合了粉色和紫色修飾霜，讓上粉底不用另外使用飾底乳，一拍即上，讓膚色修飾得更自然，特別適合暗沉臘黃、泛紅肌膚，上妝後呈現讓人看起來舒服的透明乾淨的膚色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
修飾遮瑕力強，建議少量多次的上妝，妝感會比較自然比較美！用量不用太多，因為本身這粉底遮瑕力就很好了，輕輕拍就能將原膚色修飾得很好看。這款還有防曬係數SPF50+ PA+++，讓常常在戶外的我不擔心，高係數的底妝使用起來卻不油膩！！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

上完底妝，重點彩妝我重視的唇妝當然也不能錯過，BLANBLVN 3D 乳霜光澤唇釉已成為我近期的唇妝新歡，超美的寶石酒紅色，持色力超好！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

很喜歡紅唇的我，這款唇釉塗抹在雙唇一點也不會乾澀！而且水潤度非常的夠，剛完妝和過一陣子呈現的妝效不太一樣，但質感非常美啊！

刷頭也有順著唇型貼合的設計，輕鬆就能塗抹在嘴唇上

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

如同紅寶石般的散發出3D光澤，十分亮麗，可以整個雙唇塗抹也能打造漸層咬唇感
超水潤的唇妝，而且持色力很好呢！外出我覺得不太需要補唇妝也很可以（除非有吃東西）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

色號也很適合日常使用，雖然是紅唇但光澤美到讓人目不轉睛。不黏膩，外出不擔心風吹頭髮黏嘴唇，很喜歡這款唇釉能夠持久的在雙唇上呈現寶石光澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

底妝、唇釉都表現得很不錯，不黏膩很適合這夏天使用，重新定義對韓國粉底和唇釉的想法，外出補妝攜帶也超方便，拿出來補妝也是美到不行啊！

以上，分享給大家這韓國彩妝，台灣已經買的到囉！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 柯蘿依Chloe
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：韓國,美妝,粉霜,唇釉,VogueTaiwan

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