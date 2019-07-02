公主攜2子女與12億逃離　杜拜酋長第2位妻子尋求德國庇護

▲謝赫．穆罕穆德（中）和第二位妻子哈雅公主（左）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

杜拜酋長謝赫．穆罕穆德（Sheikha Mohammed）的第二位妻子哈雅公主（Haya bint Al Hussein）近日帶著2個孩子出逃至德國，尋求庇護並提出離婚申請，據悉她還捲走3100萬英鎊（約新台幣12億元）的資產。對此，謝赫．穆罕穆德要求德國政府遣返家人遭到拒絕，引起兩國之間的一次外交危機。

綜合外媒報導，45歲來自約旦的哈雅公主從小醉心於馬術，婚後更是每年與丈夫出席體育賽事。三年前接受採訪時表示一直想成為一名記者，並且熱情的講述兩個孩子，提到他們都喜歡「沙漠」和「父親所做的一切」，被問及丈夫時眼睛裡都是閃耀的光芒，對孩子和丈夫的欽佩顯而易見。然而哈雅公主早在今年2月時就已經失蹤，但目前還不了解為什麼離開她的丈夫。

據了解，哈雅公主帶著11歲的女兒和7歲的兒子逃離丈夫，攜帶了3100萬英鎊的巨款躲在德國，尋求庇護並提出離婚申請。哈雅公主的朋友表示，之所以不選擇逃往英國，是認為會遣送回去。

自哈雅公主失蹤後，謝赫．穆罕穆德用英語及阿拉伯語寫了2首詩，斥責她的背叛，但是還是懇求說，「讓過去軟化我的心，寬恕我的過錯」，似乎感到非常失落。其實謝赫．穆罕默德的女兒拉提法（Sheikha Latifa）去年就曾試圖逃離，卻以失敗告終，傳聞現今被關在杜拜，完全與外界失聯。