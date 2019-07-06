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夜宿消防隊！　夏令營近距離體驗消防生活

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▲夜宿消防隊！　夏令營近距離體驗消防生活。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府舉辦的消防夏令營，讓小朋友體驗夜宿消防營的不同生活。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府消防局所舉辦的暑期消防夏令營開跑，有別以往，辦理2天1夜「夜宿消防隊」活動，參加者可以在消防局住一晚，讓學童更深刻體驗消防隊生活方式及工作內容，報名公布後即刻額滿，受到熱烈迴響。第一梯活動由副縣長陳見賢親自主持開訓典禮，勉勵學員從活動中學到許多防災知識，回家與家長共享，到學校跟同學分享，共同培養守護居家安全的觀念及使命感。

▲夜宿消防隊！　夏令營近距離體驗消防生活。（圖／新竹縣政府提供）

▲小學員們體驗緊急出勤，感受消防員勤務警鈴聲響突然緊急集合後出勤，並於安全狀態下實施滅火勤務操作及救護情境操作。

消防局孫福佑表示，活動分為7月5、6日及12、13日共兩梯次，每梯次共計60名學員參與，本次活動第一天白天於第一大隊進行垂降體驗及團康課程，讓活動有個暖身及學員相互熟識，後分成三組至消防局三個大隊進行各式消防工作體驗，如消防著裝及射水操作、各式車輛裝備介紹及操作、救護工作…等，並讓學員體驗緊急出勤，感受消防員勤務警鈴聲響突然緊急集合後出勤，並於安全狀態下實施滅火勤務操作及救護情境操作。

孫福佑說，「防火教育」一直是消防局平時宣導重點，本次夏令營活動不僅提供縣民學童暑假期間學習課外新知園地，還能體驗到消防人員平時精實之消防訓練與工作內容，奠定防災意識，也帶給學童特別的回憶。

▲夜宿消防隊！　夏令營近距離體驗消防生活。（圖／新竹縣政府提供）

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關鍵字：新竹縣消防局,營隊,夏令營

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