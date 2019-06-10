6/11搶報名！永然高中法律生活營一探我們與法的距離

▲李永然律師深感法治社會的建立需要良好的法治教育，每年寒暑假都舉辦永然高中法律生活營，培養高中學子對法律的興趣。（圖／永然法律基金會提供）

記者王淑君／台北報導

李永然律師執業超過40年，接觸過與青少年有關的法律案件不計其數，他深感，法治社會的建立需要有良好的法治教育，而法治教育必須從小做起，有了正確的法治觀念，才有知法及守法的國民，也才有健全的法治社會。因此，民國100年李永然成立了財團法人永然法律基金會，積極推廣法治教育，並於每年寒暑假舉辦高中生法律生活營，藉此提升青少年學子正確的法治觀念，並培養其對法律的興趣，進而了解其未來升學及就業的方向。

許多人在看到「永然高中法律生活營」的招生簡章時，都不禁驚訝，為什麼有這麼多專業的法律師資、豐富的課程內容，卻不收取任何學費，李永然律師說：「培養專業的法律人才，是我的使命；有能力回饋社會，是我的榮幸。我們希望所有對法律有興趣的同學，都有接觸法律的機會，不論貧富，站在同一個起跑點上。」於是，在許多志同道合的朋友協助，大家出錢出力，一起協助打造出永然高中法律生活營，希望藉由營隊的學習，讓參與的學員了解法律的重要，讓法治觀念隨之成長茁壯。

而想要進入法律科系就讀的同學，也能經由法律生活營中，法官、律師、檢察官、學者在課堂上的解說及法院的實地參訪，提前接觸法律學科的內容及運作，對於將來填寫大學志願及申請入學有極大的幫助。

暑假即將到來，漫長的兩個月正是高中生拓展生活視野、尋找未來人生規劃的最佳時機。永然高中法律生活營舉辦至今21期，期期秒殺，是高中師生和家長認為讓孩子接觸及認識法律的營隊首選。今年，永然高中法律生活營22期暑期營隊將於6月11日中午12時開放網路報名，名額有限，想參加的高中同學千萬不可錯過。活動及報名網址：http://www.lawlee.org.tw/newone22th.asp。

▼永然高中法律生活營將於6月11日中午12時開放網路報名，透過法治教育的培養，提升學子正確的法律觀念。（圖／永然法律基金會提供）