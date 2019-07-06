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第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流

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第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流(圖／魯台會提供）

圖、文／第24屆魯台會提供

7月4日，第三屆海峽兩岸(高密)校園文化音樂會在高密市大劇院開幕，這是第三屆海峽兩岸(高密)校園文化節的重要活動之一，在山東省率先啟動了魯台青年交流季。本次文化節活動時間為7月2日至7月5日，來自台灣11所學校的師生和高密市10多所學校的師生進行了友好互動和交流。

兩岸師生同台演出，展示才藝
4日上午9時許，演出在高密市第一實驗小學學生帶來的胡琴合奏《兩岸魚水情》中拉開帷幕，台灣、高密兩地師生同台演出，展示各自才藝，架設起了友誼的橋樑。

第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流(圖／魯台會提供）

接下來，古琴演奏《滄海一聲笑》、合唱《少年中國夢》、舞蹈《木蘭辭》等精彩節目輪番上陣。高密第一實驗小學學生表演的武術《中華武娃》，讓台灣孩子佩服不已。台灣學生表演的國標舞《拉丁舞曲》、芭蕾舞《跳動的音符》等節目，為師生自由設計作品，充分發揮了孩子們的創造力。

最後，演出在兩地師生合唱的《我愛你中國》、《明天會更好》中圓滿結束。通過這場校園文化音樂會，兩地師生們同台演出，各展所長，相互欣賞，凝聚共識，在潛移默化中深化了友誼。台灣暨南大學教育政策與行政學系教授翁福元說:“海峽兩岸流淌著同樣的血脈，襲承著同樣的文化根源，通過加深校園文化的交流，建設好我們共同的精神家園。”
交流互動，親身體驗增進友誼。

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第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流(圖／魯台會提供）

本次校園文化節最大的特色是互動設計、重在體驗，跳出傳統的現場參觀模式，以兩地師生共同參與、親身體驗來促進文化的融合發展，增進兩地師生情誼。

在四寶之戀、象棋對弈、書法交流活動中，兩地小學生手把手學習、一對一交流，合作完成藝術作品，開心地擊掌歡呼。兩地小學生還互贈禮物，留下了聯繫方式，增進了彼此間的感情。

兩地教育各有所長，通過課堂教學之探、校園文化發展之見活動，老師們充分交流教學思想、教學方法，互學互融、相互借鑒。在課堂教學之探中，選擇語文、數學、英語、科學、社會5門課程，兩岸小學教師同課異構、共同議課，相互切磋，形成共識。

“很有幸參加這次活動，希望這樣的交流越來越多，讓更多台灣青少年了解祖國大陸的新時代、新氣象，希望海峽兩岸青少年互相學習，共同進步，共同弘揚中華文化，促進心靈契合。”台北市東門小學林寶嫣同學說。

共九大板塊內容
本屆校園文化節由國台辦交流局、山東省台港澳辦指導，濰坊市台辦、濰坊市教育局、高密市人民政府主辦，以“融合校園文化，共敘兩岸親情”為主題，在山東省率先啟動了魯台青年交流季。活動時間為7月2日至7月5日，共分為紅高粱文化之約、兩岸校園文藝之聲、課堂教學之探、三賢四寶之戀、書法藝術之美、國學象棋之弈、校園文化發展之見、國學經典之詠、台灣農企高密之旅九大板塊。台灣11所學校的師生62人和高密市10多所學校的師生1000餘人參加，進行了友好互動和親切交流。

中華傳統文化是兩岸共同的根和魂。對於傳統文化的傳承，兩地在校園文化的體驗交流中進行著積極的探索和創新，通過國學經典之詠、國學象棋之弈等內容，積極展示高密國學教育特色與成果，讓兩地師生在心靈共鳴中增進情感認同，讓國學的魅力在兩地共同綻放。

青少年是祖國的未來，是兩岸和平發展的推動力量。校園文化節緊緊圍繞青少年群體展開，活動設計緊扣青少年的聯誼互動，在真實交流中碰撞出思想火花。
 

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