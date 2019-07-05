劉結一稱達成「統一共識」　洪秀柱回應了

圖文 / 鏡週刊



中國國台辦主任劉結一昨（4日）在天津出席活動時表示，已經與國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明及立委高金素梅等人，達成共同推動和平統一的共識。

據國台辦網站指出，劉結一昨（4日）參加「第12屆津台投資合作洽談會暨2019年天津．台灣商品博覽會」，開幕致詞時表示，6月以來，中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、立法委員高金素梅等人，先後率團前來，圍繞「兩岸關係與民族復興」主題，與陸方深入交換意見，開展對話協商。

劉結一表示，已與上述人士達成了共同反對「台獨」分裂，攜手推進祖國和平統一進程，實現民族復興，深化兩岸融合發展等多項重要共識。

劉結一也強調，「只要兩岸同胞攜手同心，排除干擾，克難前行，兩岸關系和平發展的道路就越走越寬廣，祖國和平統一的進程就越來越順暢，中華民族偉大覆興的大勢就越來越強勁」。

洪秀柱今（5日）受訪表示，中華民國憲法寫的就是未來的統一，藍綠提到兩岸關係都是反、反、反，請政治人物可不可以提出我們要什麼？希望大家認真思考講真話。



更多鏡週刊報導

斷言韓國瑜初選必勝 黃國昌：建議郭台銘獨立參選

吳宗憲嗆「921捐多少」 館長：我用生命去挖屍體

去年與台灣斷交 薩爾瓦多收46億元「承認中國地位」