5縣市大雨特報！中南部「一路下到下周」　吳德榮：不排除6天劇烈天氣

▲最近大氣不穩定，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／李毓康記者攝）

記者陳俊宏／台北報導

中南部雨一路下到下周！中央氣象局持續對南部5縣市發布「大雨特報」，氣象局表示，今天（4日）中南部仍有不定時的短暫陣雨或雷雨，台東也有局部短暫陣雨或雷雨；周五（5日）西南風逐漸增強，水氣又開始增多；周六（6日）至下周三（10日）在較強暖濕西南風影響下，中南部不分晝夜都易有陣雨或雷雨，且易有大雨並有局部豪雨發生。氣象專家吳德榮提醒，周五至下周三，西南部不排除發生「劇烈天氣」。

大雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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▼今水氣相較前幾天會比較少。（圖／氣象局）

▼今晨0時至上午6時半，降雨集中在南部。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今仍全台有雨。（圖／氣象局）

氣象局說，今風向為西南風，但整體水氣會比3日略少一些，降雨的時間也將比3日較為縮短，區域也比較小，中南部以外的其他地區大致是多雲的天氣，午後則有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地都比較悶熱，高溫大約31至34度。

氣象局指出，今年第4號颱風木恩今晨2時中心位於海南島的西部海域，即在鵝鑾鼻西方約1440公里海面上，向西北西朝越南北部方向進行；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

▼氣象局說，木恩颱風往越南北部前進。（圖／氣象局）

氣象局預報，周五西南風逐漸增強，水氣又開始增多，天氣變得不穩定，中南部地區降雨機率偏高，屬於有陣雨或雷雨的天氣；其他地區中午之前大致維持多雲的天氣，午後則有局部雷陣雨。

氣象局提醒，周六至下周三在較強暖濕西南風影響下，中南部不分晝夜都易有陣雨或雷雨，且易有大雨並有局部豪雨發生，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象局表示，下周四（11日）至下周六（13日）為西南風環境，水氣仍稍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

▼未來一周都是高溫炎熱的天氣。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今受「季風低壓環流」的西南風影響，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨；西半部午後亦有局部陣雨或雷雨，其中有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率。

吳德榮說，周五起至下周三台灣附近盛行西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，天氣不穩定，迎風面的西南部因地形抬升有局部陣雨或雷雨，午後對流發展亦有局部雷陣雨，期間仍不排除「劇烈天氣」的發生。