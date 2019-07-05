吃雞爪補充膠原蛋白？　營養師：那都是油脂

肥胖不只影響外表，也影響日常生活行動，更重要的是影響健康，如何減肥成功已成了多數現代人的重要課題。今天每日健康邀請到了身材維持了20多年不變的 敦仁診所院長/中華民國肥胖研究學會理事長 蕭敦仁醫師 來教大家如何有效減肥。