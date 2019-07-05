圖文／每日健康
專題報導／葉韋廷
隨年紀增長，歲月的痕跡開始浮現在臉上，不少人開始注重保養肌膚，包括開始尋找傳說中的「膠原蛋白」。而許多人相信吃雞爪、豬腳等食物就能夠補充膠原蛋白。然而你知道嗎？你以為的膠原蛋白，恐怕其實都是油脂！
你以為的雞爪其實是...
蕭瑋霖營養師表示，雞爪常常會看到旁邊有些「結凍」的物質，那個其實並不是膠原蛋白，而是油脂。就像買回家的雞肉放冰箱拿出來回蒸的時候，都會釋出很多的油脂一樣。所以許多民眾以為的膠原蛋白，其實是油脂。
不如補充蛋白質比較實在
營養師也表示，其實膠原蛋白就是一種蛋白質，所以與其去找傳說中的膠原蛋白，還有可能吃錯長胖，不如均衡攝取蛋白質還比較有用。
維生素C有助於膠原蛋白形成
而維生素C是有助於膠原蛋白形成的，所以適量補充維生素C對皮膚是很有幫助的。而富含維生素C的食物就包括了蔬果類，蔬菜如甜椒、苦瓜、花椰菜等，水果如芭樂、奇異果、柑橘類、柿子、荔枝等，這些都含有豐富的維生素C，有助膠原蛋白的形成。
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吃雞爪補充膠原蛋白？ 營養師：那都是油脂
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