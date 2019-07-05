第三屆昆山創業周下周開跑　建設科創之城

經濟部投資台灣事務所今（4）日再核准3家台商回台投資，分別是2家線性傳動元件大廠與瀚宇彩晶，總計投資金額超過新台幣228億元；官員表示，截至目前台商回流已帶來超過4346億元投資，預估可創造近39110個本國就業機會。