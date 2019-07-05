第三屆昆山創業周下周開跑　建設科創之城

▲昆山市政府4日舉辦新聞發布會，宣布「2019中國昆山創業周．蘇州國際精英創業周昆山專場活動」將於7月10日至13日舉行。（圖／取自昆山日報網站）
記者陳政錄／上海報導
做為傳統台商大本營，江蘇昆山近年力推創新創業，適逢昆山自主建設產業科創中心周年，該市政府於昨（4日）宣布，將於7月10到13日以「科創之城·預見未來」為主題，舉辦昆山創業周活動，包含24項活動，共建科創之城。
為對外招才引智，蘇州國際菁英創業周昆山專場活動已舉辦十屆，今年第十一屆舉辦中，同步舉辦第三屆昆山創業周活動，昆山市政府稱，此舉係為助推國家創新驅動發展戰略、長三角一體化機遇，十多年來累計吸引5000多名高層次人才參會、850多個創新創業項目落地。
今年恰逢昆山撤縣設市30週年、自主建設產業科創中心一周年，昆山市科創辦主任陳青林指出，和去年相比，本屆創業周將突出實戰性、專業性、創新性，總體佈局、嘉賓層次、活動組織、活動成效等檔次也將進一步升級。
據了解，本屆創業周將包括「科創之城·預見未來」2019中國昆山創業周·蘇州國際精英創業周昆山專場活動開幕式，邀請近700名海內外高端人才及各界精英參與，還包括12個專場活動和11廠紛會場活動，包括第二屆海峽兩岸、長三角人才合作交流大會，以及2019兩岸青年實習就業創業研討會等。
昆山市政府表示，創業周期間，將發布一批人才稅收貢獻獎勵、孵化器扶持、人才優享服務等優惠政策，並簽約與「一帶一路」相關合作項目，設立「一帶一路」產業科技園，成立長三角粵港澳（Y·G）共創昆山雲孵化聯盟等。
▼位於江蘇昆山的兩岸青創基地。（圖／新華社）