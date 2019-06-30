超悶！買1千多張彩券抽中賓士　竟因為「這原因」被取消資格

▲林姓男子砸錢買了1千多張彩券參加抽獎。（圖／翻攝自台彩臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄一名林姓男子砸錢買了1千多張彩券，好不容易抽中最大獎、賓士轎車一部，卻因為找不到彩券「正本」，慘遭取消資格，男子不服提告，但橋頭地院審理，認為運彩公司當初就在官網公告遊戲規則，而且活動時間長達5個月，男子也勾了「我已閱讀抽獎活動辦法，並同意遵守所有相關規定」，因此最後判男子敗訴。

去年4月到9月，台彩舉辦「買運彩大獎跟著來」活動，只要買彩券單筆超過新台幣1000元，就可以登錄參加抽獎，林男一口氣消費、登錄1千多張彩券票號，結果最後真的幸運抽到最大獎，價值百萬的「A180 AMG Line白色賓士車」一部。

▲林男抽中價值上百萬的頭獎賓士車，最後卻被取消資格。（圖／翻攝自賓士官網）

林男收到台彩公司通知，將兌獎所需資料寄回，卻因為找不到「中獎彩券正本」，慘遭取消資格，賓士車變成泡影，林男認為台彩沒有明確告知活動詳細辦法，一氣之下告上法院，但橋頭地院審理認為，台彩公司在活動官網上確實有註明「以持有參加抽獎活動中獎之投注彩券正本為中獎本人」，「投注彩券正本請自行妥善保管」等字樣。

橋頭地院指出，男子到官網要登錄抽獎時，必須先點閱抽獎活動辦法，並勾選「我已閱讀抽獎活動辦法，並同意遵守所有相關規定！（詳閱後同意請打勾）」，加上活動時間長達5個月，認為男子有足夠的審閱時間，因此最後判男子敗訴。