165結合whoscall　可辨識6千萬筆詐騙門號成反詐利器

▲警165反詐騙專線定期提供詐騙電話供手機反詐APP業者更新資料庫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「用科技解決問題，永遠是臺灣最強的優勢！」總統蔡英文昨日3日前往Whoscall公司參訪，瞭解警方如何與民間企業合作防範各類詐騙手法；警政署為增強防制力道，協助辨識來電者真實身份，從2016年6月份起，與Whoscall公司合作，透過政府165反詐騙專線的大數據整合，目前民眾利用Whoscall APP可協助辨識超過6000萬筆電話號碼，大幅阻擋詐騙、推銷、騷擾等惡意電話。

警政署165反詐騙諮詢專線利用長年受理的詐騙電話列管數據、透過資料處理及情資分析等，光是2019年上半年165專線計服務總進線數8萬1267通，協助民眾攔阻被害案件計845件、金額新臺幣5400萬餘元；警方經查證為詐騙集團電話強制停話計2868門，並成功發送1700萬餘封反詐騙簡訊，共同維護民眾財產安全。

警政署並將165專線受理的詐騙電話大數據，分享給民間科技企業與政府各相關部會，透過包含Whoscall等手機APP公司，合作開發各式防詐騙應用程式，藉由資源共建共享，增設阻斷民眾接觸詐騙的第二道防線，提供更多元的防詐管道、警方也呼籲民眾可下載多多利用這類阻詐APP。

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