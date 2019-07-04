聲援管中閔　國民黨團：勿讓公懲會變成「公審會」

▲國民黨團「追殺管中閔，蔡政府人神共憤」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會在2日公開審理，創下首起公開審理的公務員懲戒案例。國民黨立法院黨團4日召開「追殺管中閔，蔡政府人神共憤」記者會，黨團副書記長柯志恩痛批民進黨政府陰魂不散、不停追殺管中閔，呼籲民進黨適可而止，不要讓「公懲會」變成「公審會」。

柯志恩表示，目前擔任WTO特使的朱敬一在部落格上表示，「最近曾在報章雜誌寫過兩類文章，一是不具名的社論，一是具名的專欄，兩主題不同，筆調也不同…」如果管中閔在20年前所寫的社論、專欄都是「違法兼職」，那麼蔡政府要不要清點一下目前所有的政務官，有多少人一邊當官、一邊寫專欄「違法兼職」呢？

柯志恩說，自己擔任了19年的教授，也會定期為一些雜誌寫文章，也從來沒有人指責這樣算違法兼職，行政院、國發會甚至在107年12月25日監院調查筆錄指出，管中閔所轉寫的文章根本與本身職務無關，根本就沒有違法的問題，英系監委根本就是「構陷」。她呼籲公懲會不要變成「公審會」，這是一個公務人員最後的底線，不要再用這樣的方法放大解讀管中閔的所有言行，民進黨政府應該適可而止。

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）



立委王育敏也說，民進黨執政以來追殺政敵毫不手軟，對付管中閔先是追殺、後是羞辱，質疑倒底把台灣第一學府的尊嚴與價值擺到哪裡去了？她指出，司法院早已函釋，公務員撰稿不屬於商業或兼職行為，但蔡政府依舊不顧法治、不顧司法院的函釋，仍舊要用「違法兼職」的罪名，企圖讓管中閔從台大校長位置走下來。

副書記長林奕華則表示，民進黨對於最高學府的台大校長，可以無所不用其極地用立法權、行政權、監察權以及司法權來鬥爭，「我們真的是受夠了」，一年半以來歹戲拖棚，到現在還沒辦法落幕。林奕華指出，公懲會從未公開審理公務員違法案件，這次卻用似是而非的「重大矚目」案件為由「公審」管中閔，更令人感到驚恐的是，監察院居然調出管中閔20年前的稅籍資料，難道我們是活在「綠色恐怖」之中？她疾呼中央政府適可而止，還給學校一個學術民主的空間。

立委林麗蟬則說，請民進黨不要再破壞台灣學術的最高學堂，當年民進黨要求政治退出校園，如今卻一連串「卡管」、「拔管」甚至「懲管」，台灣的學術已經沒有本錢空轉，全世界都在往前走，「不要因為你們政治操作讓我們的學術繼續停擺」。

副書記長童惠珍也說，民進黨清算整肅國民黨，都只不過是政治黨的鬥爭，但是批到管中閔受到犧牲的不只是台大，還有全台灣莘莘學子的權益。她表示，管中閔已經成為民進黨扭曲統治的見證人跟犧牲品，呼籲大家支持管中閔、用選票下架蔡政府，若蔡政府不願懸崖勒馬，終將遭到全民所唾棄。

▼國民黨團「追殺管中閔，蔡政府人神共憤」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

