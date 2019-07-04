國民黨可望贏2020　黃暐瀚提「兩重點」：突破蔡英文反中戰略

▲國民黨第三場國政願景發表會，五位參選人大合照。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

國民黨第三場政見發表會落幕，資深媒體人黃暐瀚7日在臉書表示，若國民黨要贏2020大選的話，必須掌握「翻轉貧富、平衡南北」兩個重點，這樣就有機會突破總統蔡英文的「反中戰略」。

黃暐瀚分析第三場政見發表會的四個重點，一、重回執政、重啟核四；二、（鴻海前董事長郭台銘）郭董解釋如何「0-6歲國家養」；三、朱董郭董，鬥嘴鼓；四、翻轉貧富、平衡南北。

黃暐瀚認為，這四個主軸，都很重要，但他覺得，最最重要的，其實是「翻轉貧富、平衡南北」；因為「重啟核四」、「照顧弱勢」、「鼓勵生育」，都是想像得到，國民黨會主攻，民進黨也不怕你攻的選舉重點，不但不怕你攻，蔡英文總統早早在去年1124敗選之後，就收拾心情，清理戰場，把「九二共識」等於「一國兩制」，做了連結。

黃暐瀚表示，從「戰術」上來講，適度回應兩岸議題，強調維護主權，那是一定要的；但從「戰略」上來看，就算國民黨候選人跟著蔡英文一起「嗆中」、「仇中」，也不可能扭轉形象，變得比蔡英文「更反中」，未來一但選舉打到只有「反中或親中」二選一的時候，國民黨終究只有吃虧的份，不會得利。

不過，黃暐瀚說國民黨還是有贏的機會，就是平穩論述兩岸之外，積極主打「翻轉貧富、平衡南北」，或許有突破蔡總統的「反中戰略」的機會。

黃暐瀚強調，如果過去三年多，台灣的民眾，對生活感覺滿意；如果南部的選民，不想要南北翻轉；如果在社會基層打拼苦撐的人民，不想改變眼前的環境，「那當然就繼續投給蔡英文總統，還有什麼好說？」

想看更多【國民黨政見會】相關新聞

►政見會全文／「你的日子比4年前好嗎？」郭台銘：讓蔡英文搞下去 台灣萬劫不復

►政見會全文／朱立倫主張「0-6歲大家養」 拚全民經濟、上任推自經區

►政見會全文／張亞中：打造「全球開放島」 高雄當第一實驗區