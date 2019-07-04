文化推廣部資遣49人...她怒批手法粗暴　籲校長出面說明

▲翟敬宜要求校本部出面說清楚。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

文化大學推廣教育部爆從今年2月至今資遣49人，其中一位，文大推廣部公關部長翟敬宜6月26日收到資遣通知，最後上班日7月9日。她今（4日）不滿向《ETtoday新聞雲》表示，這是一個壓迫同仁的方式， 沒有任何學校會用這樣粗爆的手法直接非法解雇員工，且文化大學校長徐興慶至今都沒有表示過任何意見、關心，要求校本部出面說清楚。

文大推廣教育部長期被外界視為「金雞母」，1日推廣部教育長許惠峰發出內部信指出，從100到去年虧損近10億，108學年度最壞的打算將再虧5.3億元，檢視過後發現，是許多單位工作成果沒成效，不得不做出調整。

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許惠峰向《ETtoday新聞雲》舉例，以公關角色來說，校本部就有公關部了，推廣部還設了一個「訊息傳達中心」，但兩者都同樣是在組織內，內部網路系統也一樣，對學校沒有實質的助益。對這樣的說法，翟敬宜表示，推廣部公關部存在超過20年，自己在該部工作10年，且校本部跟推廣部有一定的距離，一邊是正式大學體系，一邊是終身學習課程推廣，兩者性質明顯不一，不管在宣傳、業務等，兩邊工作一向差很多。

▲翟敬宜認為，學校是否虧損這麼多校長應出面說明。（圖／記者許展溢攝）

翟敬宜說，現在推廣部的公關部僅有的2名同仁都被資遣，也就是整個部門都被裁撤，馬上會面臨的問題是，推廣部將有不少活動，若要由校本部的公關下山處理，他們真的熟悉這些業務？翟敬宜認為， 推廣部到底需不需要公關，不是許惠峰說了算。

翟敬宜也提，事情發生到現在應該問問校長，是不是真的有虧損這麼多，但至今校長都沒有出面關心過被孤立的推廣部和這群被資遣的人，及說明學校財報狀況，要求校本部應該針對這些事情好好說清清楚。

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