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文大爆「金雞母」推廣部108學年恐虧損5.3億　49人慘遭資遣

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▲▼文化大學推廣教育部。（圖／翻攝文化大學推廣教育部網頁）

▲文化大學推廣教育部。（圖／翻攝文化大學推廣教育部網頁）

記者許展溢／台北報導

文化大學推廣教育部長期被外界視為「金雞母」，不過今（4日）卻驚爆今年2月至今資遣49人，文大推廣教育長許惠峰更發出內部信指出，推廣部從100年至去年已虧損近10億元，預計108學年度最壞的情況是再虧損5.3億元，因此不得不重新檢視人力資源的整體配置。不過，許惠峰向《ETtoday新聞雲》強調，未來1年不會再有資遣動作。

許惠峰表示，推廣部100年起至今虧損近10億，原因不是外界認為的少子化或辦學不佳，而是經營管理不善，甚至人謀不臧所造成。他舉例，光興華岡興業和文大102年簽訂不平等人才培育合約，文大就付出6.36億元。加上，許多推廣部同仁領文大薪水，工作成果卻沒有進到文大，甚至部分單位營收直接由外部公司收取。

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▲▼文大推廣教育長許惠峰發出內部信指多年來虧損連連。（圖／讀者提供）

▲▼文大推廣教育長許惠峰發出內部信指多年來推廣部虧損連連。（圖／讀者提供）

▲▼文大推廣教育長許惠峰發出內部信指多年來虧損連連。（圖／讀者提供）

許惠峰在內部信提到，為了改善推廣部已虧損赤字仍將高達5.3億元的殘酷事實，及沉重的財務問題，不得不重新迫使推廣部必須重新檢視人力資源的整體配置。因此，未來將在本學年度結束前，陸續做出裁撤組織及資遣同仁的決定，但這都是為了保全多數同仁努力的成果，而不得作出的沉痛及不捨的決定。

許惠峰向《ETtoday新聞雲》說明，推廣部單位估算約有50幾個，目前約408位同仁，由於組織太龐大，要負責各種專案，有不少單位只有1個人，卻坐領高薪，甚至都沒在運作等人謀不臧的狀況，所以不得不做出調整。許惠峰也強調，只要未來1年能達損益平衡，站在法律角度來看，就不可能再資遣任何一位同仁，但接下來大環境怎麼變化不得而知，因此虧損5.3億元是最壞的估算。

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關鍵字：文化大學,推廣部,金雞母,資遣,少子化,辦學不佳,許惠峰,教育長

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