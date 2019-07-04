台鐵持刀男妻崩潰！聽聞25歲鐵路警殉職…「雙手掩面」跪哭：我也不知道他變這樣

▲鄭嫌妻子掩面痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵嘉義站3日晚間152次自強號到站時發生砍人事件，民眾情緒失控持刀襲警，造成25歲鐵路警李承翰大量出血送醫急救傷重不治。持刀傷人的54歲鄭姓嫌犯在揮刀刺警隨即遭壓制逮捕，對於行兇動機三緘其口。鄭男妻子得知先生闖禍後也下跪痛哭。

警方初步了解，鄭嫌設籍於台南市安南區，平時從事冷氣安裝業，為了切割電線，因此平時會隨身攜帶小尖刀與一把水果刀，過去鄭嫌曾有躁鬱病史，也曾就醫接受治療，但在病況好轉後已經停藥2年，詳細情況仍還有待進一步調查。

▲鄭妻透露先生可能因為經濟壓力過大才會失控。（圖／記者林悅翻攝）

鄭嫌妻子得知先生在台鐵上持刀刺死25歲鐵路警後，情緒崩潰，面對鏡頭下跪痛哭失聲，面對記者詢問鄭妻泣不成聲，看到鏡頭拜託記者不要再拍了。鄭妻透露，先生有長期躁鬱症，已經多年沒有吃藥，最近因為經濟壓力大，「我也不知道他會變這樣」。

鄭妻透露平常不敢多問先生的狀況，就怕先生一問又會發病，懷疑最近可能因為都收不到帳款，所以經濟壓力太大才會失控。鄭妻透露，昨晚就察覺先生可能憂鬱症發作了，請女兒趕緊到派出所去報案，沒想到今天就發生憾事，讓鄭妻相當難過。