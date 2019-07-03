影／酒駕男裝病送醫...渾身扭動病床上演「抽搐吐舌」　醫生：別再演了

大陸中心／綜合報導

浙江溫州一名酒駕男子上週遇到臨檢時，不僅不配合酒測更聯合妻子上演一段「苦肉計」，聲稱自己「胃潰瘍、心臟不好」，還不斷用頭部撞牆，沒想到送醫後更在病床上扭動大演「抽搐、吐舌」。不過，醫生一眼就識破他在「裝病」。最後，在員警強制措施下，他才瞬間恢復正常。

綜合陸媒報導，浙江酒駕男6月25日遇到警方臨檢時，聲稱自己身體不適患有「心臟病」，完全不配合進行酒測，還和妻子在員警面前裝可憐，更用頭撞向牆上之後癱軟倒地，妻子在瞬間拼命給他灌水，想稀釋體內的酒精含量。最後員警考慮到他可能真的生病，才先送醫治療。

▲酒駕男病床大飆演技。（圖／翻攝有料視頻截圖，下同）



到了醫院後，酒駕男躺在病床上狂飆演技，不斷用腿上下蹬，賣力演出一段「抽搐、吐舌」，但是醫生隨即打臉並說，「你們生命體徽平穩的，自己裝起來，叫我怎麼看啊。」妻子還反駁，「他心臟不好的，患有肺結核病。」不過，醫生不買帳直言，「心臟不好是這樣跳起來的嗎？你這個明顯是自己動起來的。」

最後，在員警的強制措施下，酒駕男才瞬間恢復正常，目前也被取保候審。影片曝光後，不少網友紛紛表示，「該配合你演出的我卻視而不見」、「人生如戲」、「白費了半天力氣」、「戲精」。

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