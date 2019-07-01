三招讓你輕鬆GET男友！欲擒故縱是基本　文青照能增加好感度

文／栗栗鼠Ririchipmunk

在這炎炎夏日，好想跟男友來個海灘旅遊：陽光沙灘比基尼、月光營火冰啤酒，聽他彈吉他對妳訴說情意，兩人來個夏夜之吻，耳邊伴隨海浪聲；或是飛去日本參加夏日祭典，穿和服體驗日本文化，逛廟會時牽緊彼此的手，廟前合掌許下永不分離的心願，趁煙火盛開如繁花時，他說想跟妳走一輩子。

是不是好浪漫，好想現在就衝去跟男友一起訂機票飛出國？但一拿起手機準備撥電話時，突然發現，啊！我根本沒有男友啊啊啊～～

別擔心別擔心，栗栗鼠教妳幾招男神必殺攻略，簡單易懂好上手，重點是90%只要用網路就可以完成，妳只要躺在沙發上滑手機，就可以get男友陪妳去旅行，如此高投報的好事，還不趕快看下去～

Step 1 善用社群營造好形象，讓他想更加認識妳

請繼續往下閱讀...

首先，我們的第一步一定要先成功引起他對妳的興趣，這時Instagram或Facebook就是妳的好戰友、好趴呢，社群軟體能營造出一個比現實中的妳更優秀的形象，甚至可以說是一個好到虛假的形象（好可怕喔）。

不管男女，大家應該都對有文學素養的人有一定好感度，妳可以拍下妳正在看的文學作品，或是心靈勵志作品中，妳有想法的那頁，PO上限時動態，旁邊附上妳的心得；或者圖片不用放書，放妳哪天順手拍到的風景照也很不錯！除了創造愛看書的智慧形象外，還有拍下妳去運動、畫畫、做飯等等，讓他覺得你的生活多采多姿，這樣不僅能讓他對妳在心中默默加上幾分，還能當作聊天話題，不怕沒話聊，是不是很一舉兩得呢！



▲在社群網站上放上自己閱讀的照片可以增加異性好感度。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

Step 2 欲擒故縱吊胃口

如果他對你有一定好感度，必會對妳的行程充滿好奇，這個時候我們要秉持：「讓他知道、又不讓他知道」的準則。妳可以時不時發個限時動態：「謝謝Ａ帶給我的探班飲料，Ａ是我的小天使！（飲料照）」、「這家餐廳想來好久了～～（餐聽美食照，故意露出對面的人的一小角衣服）」，就是像這樣的動態，他一定會超級好奇Ａ是誰居然是妳的天使、誰跟妳一起吃晚餐（殊不知其實坐對面的只是妳爸哈哈哈），快用這招撩得他心神不寧吧！

Step 3 只有你能看得到＋約會結束勿心急

接下來，妳可以發設定成只有他能看到的限時動態，但內容不能太針對性，絕對不能讓他直接發現妳在講他，要讓他有想像空間；如果沒梗的話，一樣可以從書裡或網路上看到的美麗文字中，節錄妳喜歡的、具有戀愛隱喻的句子，內容可能是說想你或是喜歡你；若是妳會其他語言也可以放該語言的句子（其實不懂也可以，直接複製貼上），放外文的好處是他可能會來問妳那句話是什麼意思，妳就可以說「是喜歡你的意思」，但妳只是在翻譯，而且那又是（他以為）大家都看得到的動態，不會變成直接告白，但仍能讓他小鹿亂撞～



▲故意拍只露衣服的照片可以勾起異性的好奇心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有你們進展到第一次約會時，結束回家後妳絕對要忍住不能主動找他聊天，要等他來密你，不過通常有好感度的男生，這邊都會主動關心妳到家了沒，然後繼續順勢聊下去的，也可以順便測試看看他的貼心度喔！

好啦～希望栗栗鼠的戀愛攻略能成功幫助妳交到男友，來個心跳夏日戀情喔！

感情│主題投稿 你經歷過荒謬、有趣、或痛徹心扉的戀情？快來和我們分享吧～