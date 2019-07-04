「正常倫」撿到槍！ 朱立倫1人酸4人...和郭台銘吵翻了

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選民調將在7月8日至14日展開，最終場國政願景電視發表會今（3日）晚登場。前新北市長朱立倫一開場就火力全開，將4位參選人全數調侃一輪，之後鎖定前鴻海董事長郭台銘展開猛烈攻擊。二人一路唇槍舌戰到最後一刻，讓整場政見會火花四射。

第3場國政願景電視發表會，主題為經濟、財政、能源與環境。朱立倫在第一階段申論時，就先以「國家養，郭懂；發大財，韓懂；會出書，張懂，會唱歌，周懂，拚經濟，朱懂」，將台上所有參選人都調侃一遍，接著，開始猛攻郭台銘提出的「0到6歲孩子國家養」等政策。

「郭董不要生氣，我講說你國家養，請你把它說清楚，因為大家都希望能夠、郭董能夠說清楚，但我看你的幕僚喔！真的有點想害你喔！」朱立倫指出，第一、台灣的小孩一年是生20萬，不是18萬，0到6歲加起來現在是121萬多，不是108萬；第二、 他老早就主張課富人稅了，可以課的大約是80億元到150億元。

朱立倫說，郭台銘提議由基金來賺錢，但「我們下面一大堆立法委員，怎麼沒有一位告訴郭董，那個錢是不能用來發幼兒的！因為主權基金、或者是六大基金是專款專用的，這個是預算的ABC！」

朱立倫面帶笑說，這些公開資訊，只要請教一些專家、稍微了解一下，就會知道務實可不可能、或務實可行，「否則的話你剛剛又承諾說，你要負責的話，以你的身家大概只能負責1年左右，那我想這個也是滿嚴重的一件事情！」

接著，郭台銘回擊，「朱市長，你真的需要多了解，他們（幕僚）剛去查了一下，國家公布的，去年新生兒確實是18萬1000多人！」郭也揶揄，朱說是20萬人，「可能有2、3萬是沒有報戶口的，我是有報戶口的才有補貼！」、「朱市長你真的需要了解國家財政，我指的主權基金，不包括六大退休基金，而且許多特別基金，過去常被指是小金庫！」



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