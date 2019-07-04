《格鬥世界》姜俊華辦「台陸大PK」：館長挑10選手　練喻軒文的也超強還演殺手

▲姜俊華向館長喊話，「聽說在台灣最好的選手都在你那裡，很巧，國內頂級選手也在我這裡。」（圖／翻攝練喻軒臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台陸大PK！大陸拳王練喻軒向館長陳之漢發出戰帖，他說已聯絡館長助理。而大陸搏擊媒體《格鬥世界》創辦人姜俊華則向館長喊話，要館長挑10名選手，他也將安排相對應數量選手，進行一場更大的國際盛宴，「您與喻軒兄弟的約戰將作為壓軸之戰。」而其實練喻軒除了會武，「文的」也很厲害，也會古琴、書法，並曾演出多部戲劇。館長則說，「這是一個很好的體育交流，請兩岸的朋友表現出水準。」

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練喻軒3日在臉書貼出姜俊華的影片，他說，「我兩個人來說是單獨的個體，但我希望能讓大家看到大陸和台灣的最高搏擊水平，所有比賽產生效益就全在台灣做公益了！不管別人對我怎樣，至少從今天起，我對你絕不謾罵！」

姜俊華在影片中表示，非常高興館長和喻軒兄弟約戰成功，且發布聲明不收一分出場費，本人也表示非常敬佩，將安排工作人員盡快和館長取得聯繫，到台灣商議具體操作事宜。

▲▼練喻軒和館長約戰成功。（圖／翻攝練喻軒、館長臉書）

姜俊華表示，「聽說在台灣最好的選手都在你那裡，很巧，國內頂級選手也在我這裡，我有意撮合一場更大、更好的國際盛宴。」他說，館長挑10名或多少名選手都行，自己則安排相對應數量選手，「您與喻軒兄弟的約戰將作為壓軸之戰」，相關費用由他承擔，「等您好消息。」

練喻軒近日向館長發出戰帖，「3分鐘內沒被擊倒，你就贏了！」館長原本開價「1000萬美金」開打，但之後又在臉書說，「想一想也好久沒有打比賽了，不然就一次吧！打吧，排個時間，小兄弟我們來一場，一毛錢都不收。」

館長3日發文表示，「這是一個很好的體育交流，請兩岸的朋友表現出水準，這活動出發點也可以推廣格鬥，大家走運動精神不要民族對立，謝謝大家。不管輸贏，我們一定會打場好比賽寫下歷史。」

▼練喻軒拍影片向館長約戰。（圖／翻攝練喻軒臉書）

而向館長下戰帖的練喻軒，據了解，他從小學習擊劍、散打、跆拳道之外，還曾學習古琴、書法，被譽為「學霸拳王」。練2007年以《榮歸》首次參與影視作品，但多為配角，2013年在《一路狂奔》飾演殺手，並沒有一舉成名。

近年來，練喻軒參加過泰拳、拳擊、自由搏擊等不同規則的格鬥比賽，並陸續獲得WBC亞洲中量級金腰帶、WKA自由搏擊金腰帶、倫批尼泰拳金腰帶等不同組織的頭銜，因此也被稱為「全才型選手」。

▼姜俊華向館長喊話。