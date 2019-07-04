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香奈兒春夏新品好燒心！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手

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▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

Chanel 不管是辦秀、推新品甚至有新門市開幕，都能造成許少女的注意，這個晉身為女孩夢幻逸品的品牌，從服裝到配件甚至彩妝，都已經成為一個品味的代表，但想購入 Chanel 並不簡單，因為經典包款款動輒就是十幾萬，如果是小資女孩想買一款犒賞自己，可能得存上一年以上的時間才買得下手，現在儂編在這裡幫妳整理 Chanel 新品小包，比起破十萬的價格這些直接對半定價的包一定可以讓你小資入手！

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：NowFashion

Chanel春夏怎麼買

海洋度假感是關鍵

source：NowFashion

怎麼樣買到當季的精髓？這一定得做功課才行！今年 Chanel 春夏將波光粼粼的度假海岸搬到大皇宮裡，所有的模特兒都脫下跟鞋，赤腳放的走在岸邊，而本季如果要挑單品的話請從特殊材質及色系下手，Chanel 將度假海洋的意象融入單品設計中，在色系是上以粉嫩大地色彩為主，並加入大量藍色呼應海洋的元素，而海水則射出的反射，則用裝則感的質材取代，如果想在配件上挑中本季重點，那請把「粉色」及「光澤」這兩個關鍵納入其中，讓妳靠櫃挑包時可以讓店員知道妳很內行～
  
秀上款手拿包

竟是小資甜心價

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：Chanel

一聽到秀上款一定很多人認為定價絕對遙不可及！這次這款 Chanel 運用經典軟呢拼接的手拿包款價錢意外親民！品牌運用皮革包邊，並拆解 Chanel 字樣再與 PVC 結合，讓一款包擁有品牌經典元素外也具有當季的重點，而這樣需運用繁複車工及多樣材質的包款，官網定價不到 45000，絕對是最值得收藏的包款！
   
經典山形車紋

超浪漫湖水藍

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：Chanel

簡單的外型搭配上近期女還最愛的山形紋，讓整體充滿摩登的外型，搭配優雅的湖水藍，讓整體色系與本季海洋度假風格相符，而這款能成功圈粉少女除了顏色及設計外再來就是它的是尺寸，35公分的長度讓妳裝下文件及出門必需品絕對沒問題！售價為 47000 元左右，材質為小牛皮！妳看這定價是不是超佛心。
    
今年必備款

少女配色超甜美

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：Chanel

今年許多品牌都推出圓型包款，既然都要跟上流行了，那何不買一個會讓姐妹的搶著借背的包款？這款集結品牌經典的菱格文及皮革鏈帶的圓形包款，搭配上粉色系的配色，讓妳除了背出少女情懷，更可以用不到 50000 的價格買到一個雋永的包款。
   
Chanel經典外型

軟呢材質超浪漫

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：Chanel

延續圓型包款的設計，這款運用軟呢材質設計的圓型包款，除了保有品牌的強烈識別外，在拉鍊處珍珠的點綴，讓整款包包擁有香奈兒女士對於飾品與服裝搭配的堅持。
    
二合一手拿包

閃耀珍珠光澤

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：Chanel

這款包雖然微微超出 50000 元的預算，但他一個包款可拆成兩個用的特性，加上特殊光澤的面料處理，整體算起來 CP 值依舊很高，兩款包有趣的細節在於主體的的大包包將 Logo 設計在拉鍊處，則另一款包包的 Logo 放在包體上，兩款讓妳就算拆開用也能保有 Chanel 包款搶眼的識別度。
    
俐落個性方包

搭配珊瑚流行色

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：Chanel

今年的的流行色活珊瑚色，讓所有品牌都紛紛推出橘色調的包款，這款 Chanel 長方形小包除了跟上今年的時髦色彩外，尺寸的設計上能放入手機及補妝工具的特性，讓妳滿足買小包的慾望之餘，也能保有實用性，定價雖然在 57000 中高的價位，但在 Chanel 的包款中，依然是好入手的價格。
  
三合一手拿包

夢幻美人魚配色

▲▼Chanel春夏新品價格意外親民！鏈帶包到手拿包不到5萬就能入手（圖／bella儂儂提供）

source：Chanel

最後儂編私心推薦的這款三合一手拿包雖然價錢超過 60000 元，但能用這樣的價錢一口氣買到三款不同大小的方包依然很划算，加上品牌巧妙地用不同配色的組合，讓這款包在有點浮誇的色澤中，依然擁有優雅的氣息。
     
相信很多女孩拿不定主意入手 Chanel 很大多原因是卡在價錢上，這次儂邊整理的這幾款包除了擁有當季時髦的元素外，價錢上也較為親民，如果想犒賞自己不如試試看從小型包先買起！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

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