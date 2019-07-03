無罪！通霄鎮長被控接駁車服務喪家　法官認定不構成賄選　

▲通霄鎮長陳漢志，因選舉期間被控賄選，法官3日宣判無罪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮長陳漢志，於2018年底選舉期間，被檢舉涉嫌利用提供喪家免費接駁車服務的方式賄選，案經苗栗地方法院審理後，法官認為，陳及團隊載送喪家之親友不限於通霄地區的選民，甚有服務競選對手的親人在內，因此不構成選罷法的賄選罪，3日宣判陳漢志無罪。

陳漢志於國小校長退休後，為人熱心公益；在2018年底選鎮長時，因提供免費遊覽車載送喪家親友，於出殯日往返火葬場，所以被檢舉賄選，連同5名競選團隊成員一同偵辦。

據檢方調查，陳漢志是2018年地方公職人員選舉通霄鎮長候選人，卻在2018年5月起，免費提供中型巴士載運通霄地區喪家親友至台中、後龍火葬場接駁，並在車身上黏貼「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」、「顧子弟拼經濟再造通霄」等字樣，並有陳漢志夫婦懇請支持之肖像，而司機及隨車人員，身上也穿印有「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」字樣，所以認為陳漢志等人涉選罷法第99條第1項之投票行賄罪嫌。

但合議庭法官審議認為，陳所提供遊覽車供民眾往返火葬場，是本著服務的精神，目的除服務喪家做功德外，懸掛候選人布條及穿著背心，也僅在提高陳漢志的知名度，爭取曝光機會而已。且同車更有對手陣營的人一起搭乘，故認為陳漢志及其他參與人員都沒有行賄的意思，因此判決陳漢志等人無罪。