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一度只剩圈養11隻！今年增7「鳥中大熊貓」綠尾虹雉

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▲素有「鳥中大熊貓」之稱的綠尾虹雉。（圖／翻攝自《中新社》）

▲素有「鳥中大熊貓」之稱的綠尾虹雉。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

成都大熊貓繁育研究基地28日指出，素有「鳥中大熊貓」之稱的綠尾虹雉，今年已增加了7隻，該鳥類是中國大陸特有的高寒珍稀雉類，僅分佈在西南山區，其生活環境受到人類活動而破壞，截至2017年底，全世界圈養種群僅剩四川蜂桶寨國家級自然保護區的11隻，自2017年展開保護工作後，共計繁育12隻。

《中新社》報導，上世紀50年代後，國內外相關機構對近百隻綠尾虹雉進行保護，但都沒有取得理想效果，這種鳥類因此被列為大陸國內I級重點保護野生動物。

▲素有「鳥中大熊貓」之稱的綠尾虹雉。（圖／翻攝自《中新社》）

▲綠尾虹雉。（圖／翻攝自《中新社》）

在四川省林業和草原局的組織協調下，由四川蜂桶寨國家級自然保護區、成都大熊貓繁育研究基地和西華師範大學生態研究院組建的聯合實驗室，對這種鳥類展開的搶救性保護工作，於2017年初正式開展，也有歐洲雉類協會及美國史密桑尼生物保護機構的專家參與其中，2019年孵化個體數和孵化率相比去年分別提高了40%和15%。

綠尾虹雉和貓熊一樣，都是法國博物學家阿爾芒·戴維同期在四川省寶興鄧池溝發現並命名的，綠尾虹雉是典型的植食性鳥類，牠們在高海拔的高山和灌木叢中靠挖掘植物的根、地下莖、球莖等地下部分為食，據當地民眾的觀察，綠尾虹雉非常喜歡吃草本植物川貝母的球莖，因此牠又被稱作「貝母雞」。

►►跟貓熊同地被發現　全球首隻籠養綠尾虹雉成都破殼而出

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關鍵字：綠尾虹雉,鳥中大熊貓,貝母雞

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