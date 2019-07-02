防疫沒有空窗期　南市府防治登革熱不遺餘力

▲台南市政府指出登革熱防沒有空窗期，防疫作業會在快篩陽性時即時啟動，絕非等待確診後才作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府7月2日宣布本土性登革熱病例已達3例，衛生局長陳怡、疾管署南區管制中心李翠鳳主任與新聞處劉怡伶處長，下午共同召開登革熱疫情說明記者會，報告目前防疫狀況與進度，嚴正澄清登革熱防疫絕無空窗期，並將於每日上午10時於衛生局召開最新疫情消息記者會。

衛生局長陳怡強調，台南市政府的登革熱防治措施，從歷任市長以來都是以相同的高標準規格來進行防疫作業，在快篩與病例確診間的檢驗期間，絕無存在所謂的空窗期。市府的防疫作業會在快篩陽性時即時啟動，絕非等待確診後才作業。

2015年也是第二型，所以登革熱有四型，這四型在我們東南亞的國家都有，有時候同一個國家就有4種的型別，今年到現在已經有21個境外移入病例，其中，有一半的是台南市民出國玩，工作或是探親得到境外移入的登革熱，所以東南亞的疫情市民也能夠注意，出國玩的時候，也是要做到防疫的措施，包括淺色的衣服，要有防蚊液身上帶著，快樂出國，開心回台南市。

目前台南市本土3例都是第二型，目前擴大採血在東菜市與大埔街抽血總共抽82支，目前NS1快篩都是陰性，如果PCR檢查出來，可能要到3日，檢驗中心已經排3班會把這些做完。1日在東菜市所抽的，送到檢驗中心回來，2日都已檢查出PCR是陰性。

發病的那一天加上31天，這中間都沒有個案，我們就比較放心，所以我們會說檢測一個月是有科學根據的。謝謝！

陳怡局長表示，民眾所擔憂的抗藥性疑慮，今年的藥劑於3、4月份時請實驗室完成噴效試驗，不存在抗藥性的問題。每1年都會根據藥效試驗來選擇藥物，請民眾放心。民眾出國工作或旅遊，也要做好防疫，身著淺色衣服並備妥防蚊液施用，避免感染登革熱。

疾管署南區管制中心李翠鳳主任提醒，過去如果曾經感染過登革熱的民眾需要特別留意，若再感染會有較嚴重的病情。尤其是年紀大、有慢性病史的長輩，如果出現發燒的癥狀，也請多加留意，務必要到醫療院所進一步診察，疾管署也會籲請院所加強警覺。此外，病媒蚊叮人後要經過1周後才能傳染給他人，加上潛伏期等時間，從最後1個個案發病的那天加上31天，中間就沒有個案的話，於登革熱疫情的防治上就能較放心，希望大家一同來做好防疫的工作。

台南市政府已於6月13日由副市長王時思向行政院長蘇貞昌表達台南市的需求，並爭取到登革熱防治補助661萬元。黃偉哲市長表示，仍有兩筆經費持續爭取中，分別是環保局申請1350萬，與衛生局申請1200萬，目前中央已同意全數匡列2550萬的補助，將全力支援台南市防疫。

台南市政府登革熱防治中心籲請市民加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器及做好防蚊措施，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，另相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網（ http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。