農牧地違法蓋聖殿！客委會撥1800萬做步道　徐國勇現身動土典禮

▲中華道教聯合總會，6月23日在通霄舉辦二期工程動土儀式；內政部長徐國勇、客委會主委李永得、副會長于美人皆受邀參加。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

中華道教聯合總會，6月23日在苗栗縣通霄鎮舉辦興建聖殿二期工程動土儀式，內政部長徐國勇、客委會主委李永得，和副會長于美人皆受邀參加，可議的是客委會還撥了1800萬，在聖殿後方施做環山步道；民眾指稱，動土現址屬農牧用地，未變更地目，就違法興建？因而引發爭議。

據民眾表示，玉清聖殿動工的地方現在還是農牧用地，地目也尚未合法變更；然而客委會就先補助1800萬施作環山步道，都不用考慮百姓的觀感嗎？為此李永得也解釋，補助環山步道並非是補助聖殿，因為是位在客家庄裡，所以客委會才會補助建設，只希望這步道可以促進觀光，至於聖殿會不會蓋，根本不影響步道的效用。

中華道教聯合總會總會長徐文保表示，玉清聖殿目前是先選擇吉日動土，還在輔導階段，要等縣府同意後才會興建，但是未來還是會朝向宗教用地來變更。

內政部長徐國勇也表示，他知道現在地目還在和苗栗縣政府處理中，也有請廟方加緊處理。

苗栗縣政府民政處宗教禮俗科長徐文宏也回應，5月份縣府有收到玉清聖殿所提送的興辦事業計畫，要辦理土地的變更，但是還是有些文件不齊，所以縣府也在6月回文給玉清聖殿，請他們補齊證件。

通霄鎮長陳漢志也表示，這步道本來就在規劃之中，並非是因為建廟才興建的，但希望這步道能結合宗教，與廟宇一同帶來觀光效益，進而帶動地方的繁榮。