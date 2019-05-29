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里山動物彩繪列車回來了！6/3首航「南港－通霄」　還有神秘車廂

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▲▼台鐵局打造「里山動物列車2.0」，彩繪4個里山生態系。（圖／台鐵提供）

▲台鐵局打造「里山動物列車2.0」，彩繪4個里山生態系。（圖／台鐵提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

還記得去年引爆話題的里山動物彩繪列車嗎？新版「里山動物列車2.0」預定於108年6月3日啟航，從台鐵南港站南下開往通霄，不僅車廂外有生態系主題彩繪，車廂內還有裝置藝術，用玩偶佈置，更特別打造第二節車廂為「神秘車廂」，增加旅客路途中的趣味。

台鐵局表示，今年行政院農業委員會林務局與交通部台灣鐵路管理局再次合作，打造「里山動物列車2.0」，於EMU800型微笑號通勤電聯車，彩繪了次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落4個里山生態系，訴說著動物們的故事。

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台鐵局說，為了找回人與生態系的和諧關係，里山動物列車各車廂內的LCD螢幕將播放包括東方蜂鷹、食蟹獴、森林蜜等多部生態影片集錦，更特別打造第二節車廂為「神秘車廂」，讓乘客一上車就如同置身於里山環境，被可愛的動物們包圍，增添路途中的趣味，更為保育知識加分。

里山動物列車2.0預計於108年6月3日啟航，從台鐵南港站發車南下，開往通霄，當天上午11時29分從台北站起，開放民眾購票搭乘，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南等站，13時43分抵達通霄。

動物列車也照顧到東部的民眾。台鐵局說，動物列車從6月5日起正式加入台鐵局區間車服務行列，未來主要行駛於西部幹線基隆至嘉義、后里至潮州，另也將配合林務局今年度各項親近里山活動，有機會加開花東地區班次，東部朋友同樣可望搭乘。

此外，為了慶祝里山動物列車2.0啟航及歡慶台鐵132週年，台臺鐵局特別製作紀念套票，內含「臺北站至桃園站名片式區間車紀念乘車票」1張及「薄紙式紀念月臺票」1張，將於6月3日列車啟航當日上午8時在臺鐵南港站準時發售，限量1000套，每套售價新臺幣200元，供民眾珍藏。

▲▼台鐵里山動物彩繪列車2.0時刻表。（圖／台鐵提供）

▲台鐵里山動物彩繪列車2.0時刻表。（圖／台鐵提供）

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關鍵字：里山動物彩繪列車,里山動物列車2.0,南港,通霄

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