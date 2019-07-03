23歲小模20天內連殺3歲及1歲女兒　「賣淫被干擾」果斷悶死親骨肉

▲ 年輕的母親悶死自己的女兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國日前發生2起驚悚的兇殺案，一名年輕的母親一面照顧2名年幼的女兒，一面兼職模特兒，同時也與男性進行性交易或傳裸照以賺取現金，沒想到竟被發現謀殺自己還在蹣跚學步的女兒，只因她們「妨礙她賣春」。

伯明罕刑事法庭檢察官薩克斯比（Oliver Saxby QC）指出，23歲的波頓（Louise Porton）頂著一頭亮麗的金髮，被控於2018年1月悶死她3歲的女兒萊西（Lexi Draper），18天後又悶死才17個月大的史嘉麗（Scarlett Vaughan），因為女兒對她造成負擔。

薩克斯比說明，「有時，她的2個孩子會妨礙她做想做的事，在她和中意的人在一起、想做的時候。」他提到，2名女童死亡的前幾周，波頓正和據稱是她客戶的多名網友互通訊息，還告訴其中一名客戶，「只要女兒安靜的話，就算和她們在同一間房間裡也可以上床。」

BBC在2日報導，萊西遇害前幾天才剛因肺炎出院返家，還在服用抗生素。而波頓在女兒住院期間就忙著發色情簡訊；女兒死亡隔天，她短短一天內就在交友APP上接受41名男子的交友邀請。

萊西死亡的18天後，波頓2月初打電話給醫護人員表示，她正要送小女兒史嘉麗去醫院，但始終無法叫醒她。急救人員趕到現場便發現，史嘉麗已經死亡一段時間了；而波頓在回答急救人員的問題時顯得「冷靜且毫無感情」。

薩克斯比說明，「最有力的推論指出，萊西及史嘉麗的死因是有人故意干擾她們的呼吸，而兇手只能是被告」，但波頓並不承認這2項謀殺罪名。她向警方宣稱，「我的孩子從來不曾為我帶來不便。我已經適應有她們在身邊的生活方式。」