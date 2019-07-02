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社會 社會焦點 保障人權

詭異巧合曝光！21歲休假警五指山殞命…去年「同時同地」屁孩撞死重機男

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記者莊智勝／新北報導

新北市海山分局年僅21歲的吳姓偵查隊警員，1日下午自汐止五指山騎車下山時，再汐萬路三段13K一處大彎道與小巴司機發生擦撞殞命。令人毛骨悚然的是，一年前同月同日同一時間、在相近的地點也發生死亡車禍，年僅17歲的胡姓少年無照騎車跨越雙黃線，與43歲的曾姓重機騎士發生擦撞，導致曾男重傷身亡；當時胡姓少年肇事後態度仍然輕浮，引起網友群情激憤，當時還有重機車有直指五指山就是下一個北宜，不料事隔一年，又再傳出員警車禍身亡憾事。

▲▼汐止五指山重機與巴士互撞！騎士無意識送醫搶救。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲吳警下山過彎時與小巴碰撞，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者孫于珊翻攝）

21歲的吳姓員警於警專35期畢業，2018年離開學校後被分發到海山分局支援偵查隊第十小隊，平時工作態度相當認真負責；1日下午，休假的吳警與警專同學相約到五指山上喝咖啡，2人各騎一台機車登上山頂，豈料傍晚5時許返程下山時，吳警卻在彎道處與社區小巴士發生擦撞。

據悉，吳警當下與小巴猛力碰撞後，當場倒地不起、失去意識；而小巴士則因強烈的撞擊力道偏離車道，一路駛向右側邊坡，直到撞上山壁後才終於停下，車上司機、乘客等6人皆受到巨大驚嚇，且四肢多處擦傷，幸無大礙。但倒臥在地的吳警就沒這麼幸運，待救護人員趕抵現場時，吳已無呼吸心跳，經送往內湖三軍總醫院搶救1小時後仍不敵死神，於1日晚間6時50分宣告傷重不治，死因初判為氣胸、全身多處骨折。

▲▼重機騎士與少年發生對撞後死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼重機騎士與少年發生對撞後死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲去年同月同日、相同時間汐萬路也發生死亡車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

詭異的是，在2018年的7月1日下午5時許也發生一起死亡車禍，且地點就離吳警殞命的彎道僅有短短約1公里；當時年僅17歲的胡姓少年無照騎乘機車跑山，在行經汐萬路三段12K處、五指山國軍公墓旁時為超車跨越雙黃線，與對向車道的曾姓重機騎士猛力對撞，造成曾男重傷身亡，而胡姓少年則是右肩骨折，性命無礙。

在死亡車禍發生後，肇事的胡姓少年態度相當輕浮，還被拍下坐在醫院內滑手機的畫面，引起網友群起撻伐；當時還有網友曝光與胡少的私訊對話，當胡少被質問「為何不道歉」時，還回應「仔細看好，誰知道我就這麼塞（賽），反正對方家屬吼，有原諒我了，他們知道我只是貪玩不是故意的，反正我有得到他們的原諒了，我還跟他們約定18歲以前絕不碰車！」荒謬的對話曝光後讓網友再也忍不住，飆罵「你真的是他X的屁孩！」

重機騎士亡，少年在醫院滑手機被質問。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」臉書社團）

▲▼肇事屁孩道歉文與網友對話。（圖／翻攝自北宜公路幹譙版臉書）

▲胡姓少年當時在肇事後態度還相當輕浮。（圖／翻攝「台灣新聞記者聯盟資訊平台」臉書、「北宜公路幹譙版」臉書）

事隔一年後，相距不遠的位置再傳來死亡車禍，21歲的吳警下山過彎時撞上小巴身亡，留下親屬及所內同仁無限悲痛；汐止交通分隊警方表示，事後已調閱小巴行車紀錄器，將釐清事故發生原因及肇責歸屬。

▲▼汐止五指山重機與巴士互撞！騎士無意識送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲事隔一年後汐萬路13K處彎道再傳死亡車禍，警方將調閱行車紀錄器畫面釐清事故原因。（圖／民眾提供）

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關鍵字：五指山,汐萬路,海山分局,休假警,重機

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