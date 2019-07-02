快訊／午後熱對流來了！北北基15縣市豪、大雨特報　防雷擊強陣風

▲北北基15縣市午後大雨特報。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

受到低壓帶影響，今（2）日氣象局針對屏東發布豪雨特報，台東發布大雨特報。另外，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台中以北、南投地區及西半部山區等縣市也有局部大雨發生的機率，要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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▲午後對流發展旺盛，15縣市豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

大雨特報：

新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣

豪雨特報：

屏東縣

▲午後15縣市豪、大雨特報，氣象局指出，這波雨勢持續時間長，可能延續至入夜後。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，今天（2日）受低壓帶引進暖濕空氣影響，天氣相當不穩定，清晨前中南部及東半部已有降雨發生，尤其屏東出現了局部豪雨，而台東也有局部大雨；白天之後南部及東南部持續是有陣雨或雷雨的天氣，並仍有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區上午雖然大致以多雲的天氣為主，不過由於環境不穩定，午後容易有雷陣雨發生，尤其中部以北午後降雨機率高達70、80%以上，對流發展的會較早且持續時間長，中午左右就會開始出現降雨，雨勢並將延續至入夜之後。

氣象局也提醒，午後各地都有局部的大雨或豪雨，特別是北部會有局部大雷雨發生的機率，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象；溫度方面，各地高溫約31至33度，沒下雨時仍悶熱。