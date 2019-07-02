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靠鬧葬禮發大財！他棺材前飆罵死者好友「知道你想睡我老婆」

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▲▼葬禮、死亡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子靠著在葬禮上大罵死者親友賺大錢。（圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

這樣也能賺！澳洲一名男子埃德加（Bill Edgar）在去年首次接受一位老人委託，希望他來自己的葬禮，並打斷一位特定人士悼詞，代替他暴走飆罵現場親友。埃德加表示，第一次接獲這樣的請求，確實是一個艱難的任務，不過卻因此打開他的事業大門，自此後他專收死者的委託「大鬧葬禮」，生意蒸蒸日上還賺了不少報酬！

據英國《鏡報》報導，來自昆士蘭黃金海岸（Gold Coast）的埃德加，原先是名私人偵探，他在去年1月時，突然受到一名79歲罹患癌症末期的老人委託，對方遞給他一個裝有指令的信封，裡頭寫著「我要你打斷我的葬禮」，要求他在一位好友悼詞時，突然暴走並依死者的語氣痛罵前來參加葬禮的親友。埃德加坦承這是一項艱鉅的任務，但他還是接下了，也在當天努力去執行。

到了葬禮當天，輪到死者所指定的那位「最好朋友」悼詞時，埃德加遵從指令，突然起身打斷，並開始一連串爆炸性的發言，對著前來參加葬禮的親友們咆哮、飆罵：「你們最好都滾開！我已經30年沒見你們了，竟然還敢坐在這裡，快滾！」接著埃德加又轉身對著正在致詞的男子說到，「我一直都知道你想睡我老婆！」

突然的暴走讓全場賓客傻眼，埃德加說，當時共有88人來參加葬禮，那瞬間有超過半數的人起身離開，深怕自己是下一個被波及的賓客。

▲▼葬禮，遺體，死亡。（圖／Pixabay）

▲大鬧葬禮罵親友開啟埃德加的事業第二春。（圖／Pixabay）

雖然瘋狂，但這個任務卻開啟了埃德加事業第二春的大門，他陸續接到委託，也成功「鬧翻」7次葬禮，甚至覺得自己完全可以把這工作當成正業，現在他的服務範圍覆蓋墨爾本、布里斯班和新南威爾斯州北部，也因此賺了一大筆報酬。

埃德加表示，這份工作主要目的在於，許多即將往生的人不願把秘密帶進棺材裡，選擇透過他在葬禮上公諸於世，不過他也有警告客戶，若委託告白的秘密涉及罪行，他會將這些事告訴警方。儘管這份工作看起來會讓外人感到不舒服，但他已全心投入，要為往生者說出那些不帶進棺材的秘密。

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關鍵字：葬禮,痛罵,親友,賺錢,紐澳要聞

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