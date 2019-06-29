拒測拒檢與同車親友都罰！酒駕新制7月1日上路　罰則總整理

▲▼「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」將於7月1日正式上路，加重酒駕及拒絕酒測之罰則，民眾千萬不要跟荷包過意不去。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」將於7月1日正式上路，加重酒駕及拒絕酒測之罰則：汽車駕駛拒測拒檢第1次罰18萬元、第2次罰36萬元、第3次就罰54萬元；不僅罰鍰加重，新法更增加同車乘客連坐處罰、沒入車輛和懲罰性賠償金。奉勸民眾不要再跟荷包過意不去，只要有喝酒，那怕只是一小口，都不能開車上路。

酒駕害命事件頻傳，屢屢造成許多家庭破碎，為達嚇阻效果，立法院今年3月三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，部分新規則將於7月1日正式上路。究竟有哪些酒駕新制實施呢？以下為大家整理出來：

一、提高酒駕違規罰鍰：汽車初次酒駕從原本1萬9500元到9萬元，提高為3萬元到12萬。元；機車則維持1萬5000元到9萬元。

二、累犯加重罰鍰：5年內第2次酒駕累犯即處以最高罰鍰；機車9

萬元、汽車12萬元，第3次以上按次加罰9萬元。

三、酒駕拒測加重處罰：從9萬元提高到18萬元，5年內第2次後每次加重18萬元。

四、酒駕吊扣駕照：機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，車上

如有未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年。

五、酒駕肇事致人重傷或死亡案，將可沒入車輛。

六、酒駕者同車共責：與酒駕者同車者，只要年滿18歲的同車乘客，

可罰600元至3000元罰鍰。不過排除年齡70歲以上、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客之處罰。

七、腳踏車酒駕加重處罰：慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精

濃度超過規定標準者，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

八、慢車駕駛人拒絕接受前項測試之檢定者，處新臺幣2400元罰鍰。

▲▼花蓮縣警察局為展現執法決心，將於7月1日至3日連續3天規劃實施「全國同步擴大取締酒駕專案勤務」，嚴正執法，加強取締酒駕。

另外，酒駕酒精濃度只要超過0.25mg/l就涉及刑法公共危險罪，新法加重刑法第185-3條規定，只要曾犯酒駕經判決有罪或緩起訴，5年內再犯酒駕且致人於死，可處5年以上有期徒刑，最重無期徒刑，造成重傷的話，處3年到10年不等有期徒刑。

花蓮縣警察局為因應酒駕新法施行，展現警察執法決心，將於7月1日至3日連續3天規劃實施「全國同步擴大取締酒駕專案勤務」，嚴正執法，加強取締酒駕，針對轄內易發生酒後駕車或酒後肇事之地點、路段與時段，彈性規劃酒測勤務，落實「區域聯防」機制，強化機動巡邏攔檢，以減少無辜民眾受害，杜絕駕駛僥倖心態，保障民眾生命財產安全。