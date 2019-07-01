溫網／球王喬科維奇拚衛冕　連15年首輪過關

▲喬科維奇首輪直落三過關。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

世界排名第1的球王喬科維奇(Novak Djokovic)1日迎來溫網首戰，面對35歲德國老將柯爾史瑞伯(Philipp Kohlschreiber)，這是兩人今年今年度四度交手，喬科維奇最終以直落三勝出，連續第15年首輪過關，強勢朝衛冕邁進。

去年第四度在溫網封王的喬科維奇，今年將挑戰衛冕，首輪碰上目前世界排名57的柯爾史瑞伯，兩人生涯交手過12次，喬科維奇以10勝相對優勢，不過兩人今年首度在印地安泉相遇，柯爾史瑞伯以直落二勝出。

如今再度交手，兩人在首盤稍遇亂流都遭對方破發，不過喬科維奇率先穩住保發，並以6比3先拿下一盤，第二盤喬科維奇打得艱辛，柯爾史瑞伯連下2局，喬科維奇苦苦追趕來到5比5，並在第11局終於破發，他也在該局結束時怒吼兩聲宣泄，最後連下4分以7比5再下一城。

第三盤雙方從開賽就打得糾纏，來到3比3後，喬科維奇沒再給對手機會，以6比3、直落三奪勝，拿下對戰第11勝下一輪將對上以直落三擊敗突尼西亞選手查斯利(Malek Jaziri)的美國庫德拉(Denis Kudla)。

喬科維奇過去在2011、2014、2015和2018年四度在溫網封王，今年挑戰衛冕，期望能摘下個人在溫網的第五冠、第16座大滿貫冠軍。

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）