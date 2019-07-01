12年前上市iPhone初代機！薄螢幕易碎「沒鍵盤崩潰」…網友外媒全看衰

▲iPhone初代剛發布時，被許多網友「看衰」。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

時任蘋果公司CEO賈伯斯（Steve Jobs）在2007年1月9日發布初代iPhone，接著於同年6月29日正式上市。iPhone從初代面世至iPhone XS系列，有網友考古起12年前的論壇風向不斷看衰，認為iPhone只是噱頭，使用上根本不方便，就連知名科技媒體也曾不看好iPhone的構想。網友們紛紛回顧當時的討論，變成網路上熱門的話題之一。

初代iPhone於2007年上市沒多久，「TechCrunch」新聞網站就吐槽說「這款手機太多問題啦」，像是初代iPhone螢幕很薄只有11.6毫米，螢幕不能承受過重的重量，玻璃很容易碎裂；虛擬鍵盤讓使用黑莓機的用戶很崩潰，難以快速回信打字；沒有3G網路、只有Wi-Fi的環境，就只是一台能聽音樂的高級版iPod；iOS設計讓人崩潰到想在iPhone裡灌Windows Mobile；電池續航力根本不夠用。

當時網友也在「MacRumors」上討論初代iPhone，大家討論的面向不外乎是價格偏高、是一款革命性手機，「iPhone看起來很棒，但對於多數人而言它太貴了。電信綁約兩年還是很貴。」而iPhone所有的服務內容都必須要綁在蘋果公司上，對人們而言，微軟的Windows Mobile可以獨立運作服務，黑莓機甚至還有實體鍵盤，讓使用者打字飛快等。

相關討論重新再審視，讓現今的網友都感到嘖嘖稱奇，主要認為12年前對iPhone的「唱衰」只有1點說對了，那就是「螢幕到現在還是很容易碎裂」；至於其他點根本就不是iPhone的缺點。而iPhone也不只是多了電話功能的iPod，逐漸成熟並且逐年成為智慧手機界的霸主，何況當時炮轟蘋果的微軟手機、黑莓機也都淡出市場。

▲iPhone每年更新機款引起世人矚目。（圖／記者林世文攝，資料照）