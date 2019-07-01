美國解禁華為是「中國做出妥協」？　耿爽：有必要讓步嗎

▲大陸外交部新聞發言人耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普在G20大阪峰會宣佈，允許「繼續向華為出售產品」。川普此番鬆口，引發外界猜測「中國做出了哪些讓步」？大陸外交部新聞發言人耿爽1日在記者會上回應，「中方非得做出讓步嗎？貿易戰、加徵關稅，損人害己，根本解決不了問題，中方已經強調多次，美方對此也心知肚明。」

耿爽表示，「此次中美兩國元首會晤，就中美關係的一些根本性問題交換了意見。兩國元首達成的最重要的共識，就是同意繼續推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。這符合兩國利益，也是國際社會的普遍期待。至於雙方同意重啟中美經貿磋商，美方同意不再對中國的產品加徵新的關稅，也符合雙方的利益。」

美中貿易談判停擺7周後重啟，美國總統川普同意不再對剩餘3000億美元中國產品加稅，並放寬對華為制裁禁令。中國也同意在談判期間，購買大量美國食品與農產品。

川普回國後接受Fox News新聞採訪，談到在日本大阪的G20峰會上「習川會」。川普透露，「他與習近平相處得很好，雙方互相理解，美中回到了正軌，是一次非常棒的會面。」

對於是否離貿易協議更近一步，川普表示，雙方開了一個很好的會議，都有交易意願，「我想你會說這是有史以來最大的一筆交易，不僅僅是貿易。」