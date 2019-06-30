愛自己健康選購好食材　「CAS優良肉品好故事」徵文頒獎

▲徵文比賽第一名由左至右；國中組、高年級組、中年級組。（圖／彭慧婉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

愛自己的健康，就要懂得「選購好食材」。由中央畜產會主辦的「2019年CAS優良肉品好故事徵文比賽」，30日於桃園高中禮堂舉行頒獎。中央畜產會執行長邱創進指出，徵文比賽參與熱絡，期透過寫作鼓勵孩子與父母一同採購、處理及料理肉品，共同學習、認識肉品相關的衛生安全觀念，為自己的食安把關。

▲「CAS優良肉品好故事」徵文比賽頒獎。（圖／中央畜產會提供）

邱創進說，現今食品產品及項目琳琅滿目，「選購好食材」是我們生活中必須具備的技能，中央畜產會長年來，致力推廣最優質的國產畜產品教育，從國中小紮根，經由徵文活動，帶領消費者認識CAS，將具CAS台灣優良農產品驗證標章的牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉與鵝肉這樣的好食材、好產品推薦給大家。

▲愛自己健康，要懂得選購好食材。（圖／彭慧婉提供）

桃園副市長李憲明指出，大家所熟悉的新東陽、雅勝、超秦等生產CAS優良肉品業者，都座落於桃園，他們所生產的乾淨、衛生又安全的CAS優良肉品，消費者都可以安心吃！CAS優良肉品好故事徵文比賽，讓孩子們對於CAS優良肉品的認識、選購、及產品上的驗證標章有更進一步的認識與思考，並將CAS理念與生活經驗做結合，使好品質的CAS優良肉品食材融入每個家庭中。

▲「CAS優良肉品好故事」徵文比賽頒獎。（圖／中央畜產會提供）

獲得中年級組第一名的大忠國小同學李恩誌在徵文中指出，「民以食為天，食以安為先。」古人質樸的話語告訴我們，食品在生活中的位置是最重要的，而安全是第一考量。挑選安全肉品，才能好好的保護自己身體健康，挑肉品，選CAS標章的肉品絕對沒錯！

▲「CAS優良肉品好故事」徵文比賽頒獎。（圖／中央畜產會提供）

高年級組第一名大忠國小-石瑀婕談到與CAS相遇是在廚房，因發現豬肉包裝盒上蓋了一個 「好寶寶印章」，引發她的好奇心？經媽媽告知她：「那是CAS優良肉 品標章」並進入中央畜產會的網站上，而認識CAS的特色。