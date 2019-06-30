侯友宜現場實測新北環狀線噪音　降噪工程8月下旬完成

政治中心／綜合報導

捷運新北環狀線年底即將通車，新北市長侯友宜日前親臨板橋縣民大道及民生路社區突襲噪音量測情形，同時聽取管委會及住戶陳情。

侯友宜表示，現場量測時，因剛下過雨，電聯車行駛噪音分貝值與路上背景噪音相當，惟經過轉彎處，會有短暫的「喞～喞～」聲音，該尖銳聲音是目前噪音必需改善的重點，已責成新北捷運局長務必於通車前將高頻「喞～喞～」噪音降低，讓市民能有安居樂業的生活環境。

當日於縣民大道社區6樓平台及27樓住戶家中量測時，因遇雨後剛放晴，軌道仍屬潮濕狀態，尖銳噪音並不明顯，管委會副主委汪正輝向市長反映，天晴時，電聯車經過產生尖銳聲擾人，影響生活；後於民生路社區15樓及30樓量測時，軌道逐漸乾燥，尖銳噪音才較顯著。

30樓住戶黃小姐向侯友宜表示，一開始還不太相信官員會到現場測量噪音，沒想到最後市長也來了，相信市長來過後，能夠改善噪音問題，讓住戶都睡得著。





▲侯友宜抵達板橋縣民大道及民生路社區，量測列車行駛分貝。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，本屆議會總質詢時，環狀線沿線議員多有表達試車尖銳噪音影響住戶生活品質，其中有新北市議員劉美芳、黃俊哲播出縣民大道及民生路社區捷運車輛試車產生刺耳噪音，當時他就表示要親往瞭解，所以27日獲知捷運局長李政安於縣民大道及民生路社區量測噪音時，便立即前往現場。

捷運工程局局長李政安也強調，環狀線屬鋼軌鋼輪系統，目前試車噪音測試結果都符合法令管制標準，但小轉彎半徑由車輪與軌道摩擦產生尖銳噪音，仍不符市民期待必需改善，除完成車輪切削整圓及軌道拋光以降低噪音外，也進行增加目前隔音牆遮蔽範圍改善，目前縣民大道隔音牆將由直立型延伸為倒L型，文化路轉民生路段則延伸為臨建物側加裝3公尺吸音板之雙弧形，工程進度分別達70％及30％，預計8月中下旬皆可完工。

李政安進一步說明，為降低電聯車行駛轉彎路段產生尖銳噪音，必需仰賴裝設軌道自動潤滑系統，將自動在電聯車經過時，於軌道噴灑潤滑液，可如雨天般有效降低尖銳噪音，目前已請施工單位加速採購作業，縣民大道及民生路段以8月底前完成裝設為目標。